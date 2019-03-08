Аким Карагандинской области поздравил женщин с 8 Марта

Караганда. 7 марта. Kazakhstan Today - В преддверии Международного женского дня аким Карагандинской области Ерлан Кошанов встретился с женской общественностью региона, передает Kazakhstan Today.

На встречу были приглашены ветераны труда, работницы промышленных предприятий и сельского хозяйства, неправительственных организаций, педагоги, спортсменки, врачи, предпринимательницы, многодетные мамы. Всего 40 представительниц прекрасного пола получили в этот весенний день поздравления, пожелания счастья и здоровья.

"Карагандинские женщины непредсказуемые, как наша погода, сильные, как степной мороз, и в то же время яркие, как солнце. Вы - самые красивые в нашей стране. Среди занятых в экономике нашей области 64% - это женщины. Это значит, что достижения нашего региона - в первую очередь заслуга его жительниц. За это я благодарю вас", - сказал глава региона.

Ерлан Кошанов отдельно отметил труд многодетных матерей. Он подчеркнул, что сейчас им уделяется особое внимание.

Государство, которое думает о будущем, должно в первую очередь уважать женщин. По поручению главы государства сейчас особое внимание уделяется нашим многодетным мамам", - сказал он.

Аким области напомнил, что недавно президент поручил увеличить адресные пособия, принять меры по улучшению жилищных условий многодетных семей. Кроме того, в области дополнительно разработаны конкретные меры для поддержки многодетных матерей и женщин, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Также на торжественном приёме глава региона вручил восьми многодетным матерям государственные награды - "Алтын алка" и "Куміс алка". Их обладательницами стали Заурен Толеубай, Валентина Кондаурова, Камшат Темирова, Роза Бекмагамбетова, Аян Доспаева, Разия Бегасланова, Гульден Шакишева и Салима Морозова.

Мне 29 лет, и у меня шесть детей, скоро ждём рождения седьмого. От государства мы получаем определённые льготы и адресную помощь. Очень приятно, что нас пригласили на эту встречу с главой региона. Я очень рада, что государство нас отметило. Я благодарна за эту награду", - сказала самая молодая многодетная мама Салима Морозова.

Всем участницам приёма были вручены цветы и памятные подарки.

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