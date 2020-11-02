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Аким Нур-Султана поручил увеличить темпы строительства ЖК в столице

01.11.2020 9316
Нур-Султан. 1 ноября. Kazakhstan Today - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов поручил увеличить темпы строительства, уделяя особое внимание качеству проводимых работ, передает Kazakhstan Today.
 

До конца года построим и сдадим в эксплуатацию ряд объектов доступного социального жилья. Во время рабочего объезда ознакомился с ходом строительства льготных домов. Многоквартирные жилые комплексы расположены в разных районах города", - сообщил Кульгинов в Instagram.

 
В качестве примера он рассказал про льготное жилье, которое расположено недалеко от мечети имени Рыскельды кажы в районе Сарыарка. По словам акима, ЖК сдадут до конца текущего года и квартиры получат 530 очередников из социально уязвимых слоев населения.
 

Кроме того, также ознакомился с ходом строительства ЖК в районе Алматы (за ТЦ Метро) и в районе Жагалау. Общее количество квартир превышает 2 тысячи. Они предназначены также для очередников, вкладчиков Жилстройсбербанка, участников жилищной программы "Шанырак" - 5-10-20", - отметил глава акимата.

 
Алтай Кульгинов поручил увеличить темпы строительства, уделяя особое внимание качеству проводимых работ.
 

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