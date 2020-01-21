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Аномально теплая погода и снегопады ожидаются в ближайшие три дня в Казахстане

20.01.2020, 14:45 19630

Нур-Султан. 20 января. Kazakhstan Today - Аномально теплая погода и снегопады ожидаются 21-23 января в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

"Атлантические воздушные массы, продолжающие поступать на Казахстан, удержат аномально высокую температуру воздуха в большинстве областей республики. Дневная температура воздуха почти на всей территории предполагается от 0 до минус 8 градусов, на крайнем юге 0 - плюс 5 градусов", - сообщает "Казгидромет".

В то же время, по информации синоптиков, смещающиеся через Казахстан с большой скоростью атмосферные фронты будут вызывать сильный порывистый ветер и снегопады с метелью, в южных областях - мокрый снег, туман и гололёд.

"Снегопады с метелью и туманы значительно ухудшат видимость на дорогах до 50-500 метров", - предупредили в "Казгидромете".

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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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