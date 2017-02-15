Актобе. 15 февраля. Kazakhstan Today - Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области на основании обращения ТОО "Коканд LTD" проведено расследование нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в отношении ГУ "Аппарат акима города Актобе".

По результатам расследования в действиях акимата города Актобе установлено нарушение, предусмотренное пунктом 1 (антиконкурентные действия государственных органов, местных исполнительных органов, выразившиеся в принятии актов либо решений, которые привели или могут привести к ограничению или устранению конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения) и подпунктом 9 пункта 2 статьи 194 Предпринимательского кодекса РК (антиконкурентными действиями (бездействием) государственных, местных исполнительных органов, организаций, наделенных государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка, в том числе признаются предоставление отдельным субъектам рынка льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов, или создание неблагоприятных или дискриминационных условий деятельности по сравнению с конкурентами), передает Kazakhstan Today.

"Нарушение местного исполнительного органа заключается в том, что акимат города Актобе, приняв решение о передаче контейнерных площадок в доверительное управление подведомственному предприятию - ТОО "Актобе Таза Кала", предоставило последнему возможность передавать в аренду данные контейнерные площадки своим конкурентам за определенную стоимость, тем самым поставив его в привилегированное положение относительно конкурентов, создавая условия, которые могут привести к ограничению конкуренции. По результатам проведенного расследования внесено предписание о прекращении нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции, а именно: совершения действия, направленного на обеспечение конкуренции путем принятия мер по подведомственному юридическому лицу - ТОО "Актобе Таза Кала" о прекращении им осуществления вида деятельности "предоставление за обусловленную плату во временное владение и пользование места на земельных участках, на которых расположены контейнерные площадки для сбора твердых бытовых отходов". На сегодняшний день предписание исполнено, осуществление деятельности по предоставлению временного пользования мест на земельных участках прекращено и осуществляется на бесплатной основе", - сообщили в пресс-службе комитета.

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