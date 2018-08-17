Астана. 17 августа. Kazakhstan Today - Бывшего министра национальной экономики РК перевели из Астаны в колонию города Ленгера, передает Kazakhstan Today.

Накануне Бишимбаева в сопровождении бойцов Национальной гвардии этапировали в новое место содержания - город Ленгер, в 35 километрах от Шымкента, сообщает " Первый канал Евразия ".

Колония строгого режима, в которой будут содержать экс-чиновника, рассчитана на 500 человек. Здание было введено в эксплуатацию в 1976 году.

"В целях сохранения социально полезных связей и на основании заявления, где указаны место проживания родных и близких, осужденный Бишимбаев отбывает наказание в Туркестанской области", - прокомментировал сотрудник пресс-службы комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Галымжан Хасенов.

Как сообщалось ранее, в марте текущего года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил Бишимбаева к лишению свободы сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, с пожизненным лишением права занимать руководящие должности на государственной службе и в государственных организациях. Суд также постановил конфисковать в доход государства $60 тыс. и 5,7 млн тенге. Кроме того, экс-министр лишен госнаграды - ордена "Курмет".

В конце декабря 2016 года указом президента РК Бишимбаев был освобожден от должности главы МНЭ РК, а позже задержан. По данным Нацбюро по противодействию коррупции, экс-министр "задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере - в группе лиц по предварительному сговору".

По данным ведомства, во время работы председателем правления АО "НУХ "Байтерек" Бишимбаев через подведомственную компанию ТОО "Orda Glass" и её подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж" организовал преступную схему по хищению 1 млрд тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде.

Напомним, апелляционная судебная коллегии по уголовным делам Астаны оставила в силе приговор Бишимбаеву. Судья Алма Есымова согласилась с приговором суда первой инстанции. При этом она отметила, что Бишимбаеву отказано в амнистии, так как он осужден в совокупности за преступления тяжкого и особо тяжкого характера. Согласно закону, в этом случае амнистия не применяется.

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