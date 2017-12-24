Центр по изучению Китая и Центральной Азии намерены создать Казахстан и КНР

Пекин. 23 декабря. Kazakhstan Today - Университет "Фудань" (Шанхай, Восточный Китай) и Международный научно-образовательный центр "Астана" (Казахстан) планируют совместно создать Центр по изучению Китая и Центральной Азии, сообщило агентство " Синьхуа " со ссылкой на Министерство образования КНР, передает Kazakhstan Today.

Сообщается, что обе стороны подписали "Меморандум о взаимопонимании по вопросам совместного строительства Центра по изучению Китая и Центральной Азии". Акт подписания засвидетельствовали замминистра образования КНР Тянь Сюецзюнь и первый заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Марат Шайхутдинов, прибывший в Китай с визитом.

Тянь Сюецзюнь отметил, что китайская сторона придает большое значение проведению сотрудничества и обменов с казахстанской стороной в области образования и готова в дальнейшем раскрыть потенциальные возможности данного сотрудничества двух стран, содействовать сотрудничеству между вузами и предоставить интеллектуальную поддержку сопряжению строительства "Экономического пояса Шелкового пути" и новой экономической политики Казахстана "Нурлы жол".

Марат Шайхутдинов в свою очередь подчеркнул важность обменов и сотрудничества Казахстана с Китаем в области образования. По его словам, Казахстан готов поддерживать тесные контакты с Министерством образования КНР, активно содействовать углубленному развитию сотрудничества с Китаем в области образования.

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