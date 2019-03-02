Числившаяся в списке погибших при взрыве газа в Таразе женщина оказалась жива

Тараз. 1 марта. Kazakhstan Today - Числившаяся в списке погибших в результате взрыва газа в Таразе женщина оказалась жива, сообщили в пресс-службе областного Департамента полиции, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Как сообщили в ведомстве, в связи с тяжелыми травмами лица погибших были неузнаваемы, поэтому при составлении списка погибших произошла ошибка.

"В ходе проведения дополнительных следственных действий было определено, что одной из погибших в результате взрыва является не Толегенова Аида Усенгалиевна, 1987 года рождения, а Арапбек Айжан, 2001 года рождения", - проинформировали в департаменте полиции.

Напомним, 27 февраля, в 06.21, в доме №62 в девятом микрорайоне города Тараза произошел взрыв, в результате чего обрушились 1-3-й этажи части многоэтажного дома. Инцидент произошел в квартире №49 на втором этаже. По предварительной информации, причиной взрыва стало неосторожное обращение с газовым оборудованием.

Вчера вечером аким области Аскар Мырзахметов присутствовал на экстренном заседании оперативного штаба, созданного в связи со взрывом в многоквартирном доме в городе Таразе.

На заседании были поставлены задачи по установлению личности неустановленных хозяев 10 квартир, подвергшихся разрушению, организации непрерывной службы охраны, чтобы не допустить ограбления вещей пострадавших, очистке мусора на территории аварии до 4 часов утра, установке 2-3-метрового ограждения. Кроме того, было отмечено, помочь в похоронах погибших жителей, необходимо держать на постоянном контроле состояние тяжелобольных, а при необходимости - привлечь специалистов из республики. В ходе встречи были обсуждены вопросы по обоснованию порядка возмещения ущерба и размера материальной помощи лицам у которых пришли в негодность жилищные имущества (квартира, мебель и др. ценности).

По словам первого заместителя акима области, председателя штаба Бекболата Орынбекова, аварийно-спасательные работы полностью решены, пострадавшим предоставлено 14 квартир временного поселения в многоэтажном жилом доме - 26 микрорайона Байтерек. Квартиры обеспечены электричеством и газом, заселенным жителям были выделены из специального фонда необходимая мебель и бытовая техника. Семьям погибших выдана денежная помощь в размере 1 млн тенге.

В результате проведенных ночных работ в двух подъездах, где произошел взрыв, были полностью ликвидированы и ограждены опасные зоны. Сейчас ведутся работы по изучению аварии с участием "КазНИСА". Будут рассчитаны расходы пострадавшего населения, в рамках закона будут оказываться вся необходимая помощь.

В дальнейшем жилье будет реконструировано и полностью отремонтировано. Это замена кровли жилого дома, ремонт подъездов и подвала, мероприятия по благоустройству территории. А, в части жилого дома где произошла авария, ведутся работы по изучению аварии. По итогам экспертизы будет принято конкретное решение", - сообщили в областном акимате.

По данным управления здравоохранения Жамбылской области, по состоянию на 28 февраля количество пострадавших составляет девять человек. Госпитализированы четыре человека.

Как отметили в акимате, вчера в 09.00 по пациенту, находящемуся в областной детской больнице, была организована телемедицина с Национальным научным центром нейрохирургии Астаны. Медицинская документация была направлена в центр нейрохирургии для согласования тактики лечения.

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