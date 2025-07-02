Что ждет казахстанцев в июле

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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в июле 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.





Отдых на День столицы





6 июля в Казахстане отмечается государственный праздник - День столицы . В 2025 году День столицы выпадает на воскресенье, в связи с этим выходной день переносится на понедельник. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть три дня подряд: 5, 6, и 7 июля.





При шестидневной рабочей неделе: 5 июля - рабочий день, 6 и 7 июля - выходные дни.





Всего в июле казахстанцев при пятидневной рабочей неделе ждет 9 выходных и 22 рабочих дня.





При шестидневной рабочей неделе: 5 выходных и 26 рабочих дней.





В Казахстане внедряется единая система оплаты медицинской помощи





В марте текущего года пилотная реализация единой платежной системы начата в медицинских организациях Акмолинской области. С 1 июля новая система внедряется во всех медицинских организациях страны. Новый цифровой инструмент обеспечит контроль качества и финансирования предоставляемых медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС, отметили в Минздраве.





Новая цифровая система позволит обеспечить:





- прозрачность предоставления медицинских услуг на основе персонифицированного учета и сквозного контроля обоснованности оказанной медицинской помощи;





- исключить необоснованные списания средств и улучшить контроль за качеством медуслуг;





- автоматически выявлять ошибки и нарушения в оказании медпомощи, включая так называемые приписки;





- гарантировать, что оплата медуслуг производится исключительно за фактически оказанную помощь.





Автоматизированная система контроля качества медуслуг будет мотивировать медорганизации, систему здравоохранения на потребности пациентов. Эффективность новой системы подтвердили предварительные итоги пилота в Акмолинской области. В пилотном режиме системой уже выявлено более 11 тысяч фактов несоответствия оказанной медпомощи установленным стандартам, в том числе и фактов приписок. По итогам рассмотрения нарушений будут приняты меры как организационного, так и финансового характера. Благодаря нововведению финансирование медицинских услуг станет более справедливым и эффективным, а пациенты смогут рассчитывать на более качественное и своевременное лечение", - сообщили в Минздраве.





С 1 июля в РК вводится новая форма семейного устройства - приемная профессиональная семья





По данным Минпросвещения, это временная мера, направленная на создание безопасной домашней обстановки для детей. Такие семьи смогут одновременно принимать до четырех детей, обеспечивая каждому индивидуальное внимание и заботу.





Все кандидаты в приемные профессиональные семьи обязаны пройти обязательную психологическую подготовку. Она будет проводиться в специализированных организациях для детей-сирот и аккредитованных учреждениях, которые занимаются содействием в устройстве детей в семьи.





Окончательное решение о назначении кандидатов будет приниматься органами опеки с учетом полноты представленных документов и соответствия требованиям законодательства.





Каждому приемному профессиональному воспитателю будет выплачиваться ежемесячное пособие на содержание каждого ребенка. Кроме того, будет производиться оплата услуг воспитателя.





Дети направляются в семьи сразу после выявления, минуя интернатные организации, и получают индивидуальное внимание и семейную заботу.





Напомним, что всего существует 4 формы семейного устройства: усыновление, опека, патронат и приемная семья.





С июля в Казахстане заработают кассационные суды





С 1 июля начнут свою работу три самостоятельных кассационных суда - по уголовным, гражданским и административным делам.





Казахстанцам станет проще обжаловать приговоры. Сейчас роль высшей апелляционной инстанции выполняет Верховный суд. В исключительных случаях за ним останется арбитраж, сообщает 24KZ . Три самостоятельных кассационных суда будут специализироваться на гражданских, административных и уголовных делах. Новшество - в переходе к сплошной кассации. То есть рассматривать новые суды будут все поступившие дела без предварительного отбора. В итоге казахстанцы получат право на рассмотрение дела в трех инстанциях - первой, апелляционной и кассационной. Причем приговор в последней инстанции должны вынести в течение полугода. Решение принимает коллегия судей с юридическим стажем не меньше 18 лет и 8-летним судейским опытом. Дела будут рассматривать с вызовом сторон.





Завершается ЕНТ





Основное ЕНТ проходит до 7 июля.





Проведение специальных экзаменов для поступающих на образовательные программы по направлениям "Педагогические науки" и "Здравоохранение": с 20 июня по 20 августа (для участия в конкурсе - до 20 июля).





Прием заявлений на участие в творческих экзаменах: с 20 июня по 10 августа (для участия в конкурсе - до 7 июля).





Проведение творческих экзаменов: с 7 июля по 15 августа (для участия в конкурсе - до 20 июля);





Прием заявок на участие в конкурсе на образовательные гранты: с 13 по 20 июля.





Объявление списка обладателей грантов: до 10 августа.





Предельные оптовые цены на товарный газ утвердили в Казахстане





Данные цены будут действовать с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года.





Предельная цена в тенге за тысячу кубометров без учета налога на добавленную стоимость составит:





Астана - 72 846 тенге;





Алматы - 76 686 тенге;





Шымкент - 71 122 тенге;





Акмолинская область - 72 846 тенге;





Актюбинская область - 54 933 тенге;





Алматинская область - 76 686 тенге;





Атырауская область - 41 993 тенге;





Западно-Казахстанская область - 55 365 тенге;





Жамбылская область - 70 639 тенге;





область Жетысу - 76 686 тенге;





Карагандинская область - 72 846 тенге;





Костанайская область - 62 951 тенге;





Кызылординская область - 59 179 тенге;





Мангистауская область - 57 649 тенге;





Туркестанская область - 71 122 тенге;





область Улытау - 72 846 тенге;





Восточно-Казахстанская область - 13 069 тенге.





Оптовая цена на сжиженный газ сохранится до конца года





Утвердить предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок республики вне товарных бирж на период с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года в размере 51 932 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость", - говорится в приказе Минэнерго.





Авиарейсы Алматы - Петропавловск с 1 июля переведут на коммерческую основу





Субсидируемый авиарейс по маршруту Алматы - Петропавловск с 1 июля 2025 года переведут на коммерческую основу, сообщили в Министерстве транспорта РК.





Решение принято ввиду успешного завершения программы субсидирования авиамаршрутов и выхода загрузки данного рейса на безубыточный уровень.





До указанной даты стоимость билета в одну сторону составляла 30 000 тенге. С переходом на коммерческую модель цена перелета стартует от 15 270 тенге - в зависимости от тарифа и времени покупки билета.





Рейсы по-прежнему выполняются 5 раз в неделю авиакомпанией SCAT, продолжительность полета составляет 2 часа.





Авиарейсы на Иссык-Куль





С 3 июля 2025 года авиакомпания начинает выполнять рейсы из Алматы в международный аэропорт "Иссык-Куль", сообщает пресс-служба компании.





Полеты будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям до 31 августа. Время в пути от Алматы до Тамчи (Иссык-Куля) составляет 55 минут, включая руление до взлета и после посадки.





Продолжительность обратного рейса составляет один час. Стоимость билетов начинается от 24 000 тенге в одну сторону.





Кроме того, на рынок авиаперевозок Казахстана вышла новая авиакомпания Asman Airlines из Кыргызстана, сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства транспорта РК.





Напомним, с 27 июня этого года авиакомпания Asman Airlines начала выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы - Иссык-Куль с частотой 2 рейса в неделю (по понедельникам и пятницам).





Казахстанская авиакомпания FlyArystan запускает рейсы Атырау - Ташкент





По информации пресс-службы авиакомпании, рейс Атырау - Ташкент будет запущен с 15 июля с частотой три раза в неделю: июль-август - по вторникам, четвергам и воскресеньям; сентябрь-октябрь - по понедельникам, средам и пятницам. Перелет будет осуществляться на современных самолетах Airbus A320.





Кроме того, со 2 июля запускается рейс Шымкент - Сиань - 2 раза в неделю по средам и субботам, с 4 июля Шымкент - Урумчи - 2 раза в неделю по вторникам и пятницам.





Также китайская авиакомпания China Eastern Airlines запускает новый прямой рейс Шанхай - Алматы , сообщили в акимате Алматы.





Прибытие первого самолета China Eastern Airlines из Шанхая в Алматы ожидается 4 июля.