Астана. 22 апреля. Kazakhstan Today - До 35 тыс. пассажиров в сутки сможет принимать новый вокзал Астаны, сообщила пресс-служба АО "НК "Казакстан темир жолы".

Новый вокзал, который будет введен в эксплуатацию перед открытием международной выставки "ЭКСПО-2017", получил название "Нурлы жол". Его пропускная способность составит до 35 тыс. пассажиров в сутки, что существенно снимет нагрузку с существующего вокзала Астаны, который при пропускной способности 12 тыс. пассажиров в сутки фактически пропускает до 18 тыс. человек, передает Kazakhstan Today.

При проектировании объекта международные эксперты компаний Buro Happold (Великобритания), Tabanlioglu Architects (Турция), Jamas (Германия) приняты проектные решения, позволившие разместить вокзал на конкорсе, над железнодорожными путями. "Вокзал-мост" практически повсеместно пришел на смену вокзалам "берегового" типа благодаря большей эффективности, компактности, более рациональному использованию пространства.

В пресс-службе подчеркивают, что новый вокзал находится ближе к деловому центру столицы, что значительно снимет нагрузку на городской автотранспорт и сократит время, затрачиваемое на перемещение по городским магистралям.

В здании вокзала площадью свыше 120 тыс. квадратных метров созданы все условия для передвижения пассажиров с ограниченными физическими возможностями, предусмотрены тактильные дорожки, информационное табло с использованием азбуки Брайля, специальные кассы.

Помимо основного зала ожидания имеются гостиничные комнаты, камеры хранения, комнаты матери и ребенка, медицинские кабинеты, фудкорты, рестораны, внутренние и внешние паркинги на более чем 1500 мест и многое другое.

Здание оборудовано энергосберегающими лифтами и эскалаторами, установлены грунтовые теплообменники, которые предварительно подогревают воздух, поступающий с улицы в зимний период и охлаждают воздух в летний период. Предусмотрена мультизонная система кондиционирования, распределяющая холод и тепло от одного внешнего блока сразу на несколько внутренних. В результате ее применения достигается существенная экономия энергоресурсов.

Организована система сбора и повторного использования дождевой воды при уборке фасадов и полива прилегающей территории.

Для удобства пассажиров применены современные системы управления очередью, электронной продажи билетов и предусмотрен доступ в Интернет.

Кроме этого, для обеспечения высокого уровня защиты от угроз в чрезвычайных ситуациях предусмотрен широкий спектр антитеррористических мероприятий, в том числе оборудование для досмотра пассажиров, видеонаблюдение, система контроля доступа. Внутри и снаружи здания будет установлен круглосуточный контроль за правопорядком.

Открытие нового вокзала позволит обеспечить новыми рабочими местами более 1300 человек. 15 мая завершатся общестроительные работы, и до 1 июня будут проведены все необходимые тестовые испытания железнодорожной инфраструктуры вокзала - инженерных коммуникаций и интеллектуальной системы управления движением поездов, а также системы обслуживания пассажиров.

1 июня вокзал примет первых пассажиров.

Просмотров: 3200