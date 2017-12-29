До трех часов сократится процедура регистрации спецтехники в Алматы

Алматы. 29 декабря. Kazakhstan Today - Регистрация и снятие с учета сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники в Алматы будет занимать не более трех часов, передает Kazakhstan Today.

В целях улучшения качества и скорости обслуживания, государственную услугу по регистрации и снятию спецтехники с учета теперь будут оказывать в специализированном ЦОНе (микрорайон Саялы, улица Ак-Кайнар,1). Проект инициирован управлением сельского хозяйства и ветеринарии города Алматы, в рамках реализации Плана нации "100 конкретных шагов".

"Услуги будут оказываться по принципу одного окна, то есть рассмотрение документов и осмотр специализированной техники будет проводиться в одном месте. Ранее такая процедура занимала 15 календарных дней. Помимо того, здесь же будет производиться выдача удостоверений на право управления тракторами, регистрационных документов и государственных номерных знаков", - прокомментировали в управлении сельского хозяйства и ветеринарии города Алматы.

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