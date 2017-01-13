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Дольщики не сданных в эксплуатацию домов могут регистрироваться по месту работы12.01.2017
Общество  17:00

Астана. 12 января. Kazakhstan Today - Дольщики не сданных в эксплуатацию домов могут регистрироваться по месту работы, заявила сегодня на пресс-конференции начальник управления миграционной полиции ДВД Астаны Гульвира Доненбаева, передает Kazakhstan Today.

"По долевому участию хочу сказать: согласно правилам регистрации, должны быть правоустанавливающие документы (на жилье)", - сказала Доненбаева.

По ее словам, в случае отсутствия документов у дольщиков домов, не сданных в эксплуатацию, "человек имеет право зарегистрироваться по месту работы, в учреждениях, офисах, также в медицинских учреждениях - вариантов много именно по долевому участию".

Кроме того, начальник управления отметила, что при взаимодействии с представителями правоохранительных органов гражданин не обязан доказывать наличие у него регистрации.

"Гражданин не обязан доказывать свою невиновность, это работа участкового инспектора. Опять же просто так, что он пришел к вам домой и захотел зайти - это не вопрос. Есть база документирования и регистрирования населения РК, к ней имеют доступ все госорганы", - сказала Доненбаева.

При этом она подчеркнула, что задача сотрудников внутренних дел не в том, чтобы идти и карать кого-то. "Мы можем проверку осуществлять во время оперативно-профилактических мероприятий в связи с тем, что поступил звонок на телефоны доверия внутренних дел, поступило какое-то обращение соседей или когда председатель КСК хочет урегулировать у себя какие-то моменты, хочет знать, кто живет в его доме... Еще раз подчеркиваю, что задача не стоит кому-то доказать, живет он там или не живет. Если есть необходимость, проверить можно по базе МВД", - заключила она.
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