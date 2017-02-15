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Дороги закрыты в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях14.02.2017
  • Фото: www.revda-info.ru
Общество  21:13
Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - Дороги закрыты в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях, сообщается на сайте Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

Согласно сообщению, в Жамбылской области с 18.10 в связи с сильным снегопадом закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Алматы-Ташкент (534-й - 593-й километры, село Айша биби - граница ЮКО) для всех видов автотранспорта, передает Kazakhstan Today.

Кроме того, в Южно-Казахстанской области с 18.20 также из-за сильного снегопада закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Алматы - Ташкент - Термез (593-й - 632-й километры, граница Жамбылской области - село Жаскешу) для всех видов автотранспорта.
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