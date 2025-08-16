Дожди ожидаются в Казахстане в выходные

На западе ожидается повышение температуры воздуха, а на востоке - понижение

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На большей территории Казахстана в выходные прогнозируются дожди, на севере, северо-западе, востоке, в центре РК ожидаются сильные дожди, с грозами, градом и шквалистым ветром, сообщает Казгидромет.





Лишь на юго-западе, 17-18 августа на западе, 18 августа в центре республики ожидается погода без осадков. По Казахстану прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, востоке, в центре возможен туман", - отметили синоптики.





В дневные часы в западных регионах ожидается повышение температуры воздуха с 22-30 до 27-35 °C. В северо-западных областях - с 16-30 до 22-33 °C. На севере страны преобладающая температура составит 18-23 °C, в центральных регионах - 20-30 °C.





На востоке республики прогнозируется понижение температуры с 20-30 до 17-25 °C. На юге Казахстана температура воздуха составит 25-35 °C, а на юго-востоке ожидается снижение с 30-35 до 25-32 °C.





Прогноз погоды в Астане:





16 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью 11-13 °C, днем 19-21 °C.





17 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 12-14 °C, днем 18-20 °C.





18 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 11-13 °C, днем 19-21 °C.





Прогноз погоды в Алматы:





16 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 18-20 °C, днем 30-32 °C.





17-18 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 18-20 °C, днем 27-29 °C.





Прогноз погоды в Шымкенте:





16 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 17-19 °C, днем 30-32 °C.





17-18 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 18-20 °C, днем 28-30 °C.