Астана. 22 декабря. Kazakhstan Today - Движение ограничено на дорогах Жамбылской и Южно-Казахстанской областей, сообщается на сайте Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
По информации ведомства, в Жамбылской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) зарыто движение на участке автодороги Алматы - Ташкент (543-й - 593-й километры, село Кызылтан - граница ЮКО) для всех видов автотранспорта, передает Kazakhstan Today.
Также в Южно-Казахстанской области из-за бурана и нулевой видимости закрыто движение на участке автодороги Алматы - Ташкент - Термез (593-й - 611-й километры) для всех видов автотранспорта.
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