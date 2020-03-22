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Единый информационный сервис доставки продуктов и медпрепаратов создали в Карагандинской области

21.03.2020, 13:57 7129
Караганда. 21 марта. Kazakhstan Today - Единый информационный сервис доставки продуктов и медпрепаратов создали в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today. 
 

Команда проекта Belsendi Azamat при поддержке акимата области и управления информатизации разработала единый инфосервис доставки продуктов и медикаментов для карагандинцев. Горожанам предлагают заказывать товары из супермаркетов, аптек, ресторанов и пиццерий, не выходя из дома", - сообщили в пресс-службе регионального акимата.

 
Новый сервис поможет избежать походов в многолюдные места, что сейчас не рекомендуется делать в связи с распространением коронавируса. Доставят заказы курьеры сервисов доставки. Оплатить покупки можно как наличными, так и картой в режиме онлайн.
 
На сайте доступна информация о заказе из сети ресторанов быстрого питания Burger King, KFC, пиццерий "DODOпицца", сети супермаркетов "Аян" и других.
 

На платформе есть услуга доставки готовых блюд из ресторанов с помощью интегрированных в неё сервисов emenu.kz и kura.kz. Питьевую воду привезёт компания "Хрустальная". Медикаменты будут отправлять из сети аптек Europharma и "Биосфера", - отмечается в сообщении.

 
В ближайшее время на сайте появится опция вызова такси и будет расширяться список магазинов непродовольственных товаров.
 
На платформе открыты вакансии курьеров - как с личным авто, так и без него. Заявки принимают в режиме онлайн.
 
Воспользоваться новым сервисом можно по ссылке.
 

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