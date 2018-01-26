Эксперт Всемирного банка рассчитала вероятность гибели в ДТП в Казахстане

Алматы. 25 января. Kazakhstan Today - Эксперт Всемирного банка, руководитель проектов Департамента транспорта и ИКТ региона Центральная Азия, Китай, Монголия Алия Каракулова рассчитала вероятность гибели в ДТП в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

По ее данным, ежегодно в Казахстане погибает 3 тысячи человек и более 30 тысяч получают травмы в результате дорожно-транспортных происшествий.

Вероятность погибнуть в ДТП в Казахстане в 11 раз выше, чем в Норвегии. Показатели смертности в ДТП высоки и во всех странах Центральной Азии. По данным ВОЗ 2013 года, в Казахстане 24,2 случая фатальных исходов в результате ДТП на 100 000 населения в год, в Кыргызской Республике - 22, в Таджикистане - 18,8, в Узбекистане - 11,2, в Туркменистане - 17,4.

"Во всём мире травмы, полученные в ДТП, являются основной причиной смерти людей в возрасте от 15 до 29 лет. Не рак, не сердечные заболевания, и не войны. Высокий уровень смертности и травмы, которые приводят к непоправимым последствиям, отражаются и на экономике, создавая дополнительное давление на систему здравоохранения и государственный бюджет. Так, ежегодные экономические потери в результате смертности в ДТП составляют порядка 3-4% ВВП в странах Центральной Азии. Но за экономическими убытками стоит человеческая жизнь. В двух третях случаев жертвами ДТП становятся молодые мужчины в возрасте от 18 до 44 лет, то есть кормильцы семей. Из-за утраты кормильца их дети могут быть вынуждены бросить школу или университет и пойти работать, чтобы содержать семью. В большинстве случаев им придётся отказаться от своих стремлений к лучшей жизни. Государству же придётся увеличить пособия и выплаты, чтобы поддерживать ещё одну семью - ежегодно на поддержку семьи с двумя детьми, оставшейся без кормильца, в Казахстане выделяется более 400 тысяч тенге, примерно столько же составляет ежегодное пособие по инвалидности", - говорится в статье.

Автор сообщает, что часто задает своим коллегам в правительстве вопрос: "На сколько процентов вы хотите снизить число ДТП и уровень смертности на дорогах? Сейчас в ДТП гибнет 24 человека на 100 000 населения. Чего вы хотите добиться через пять лет?"

"Ответы варьируются - от 10% до 70%. Тогда я спрашиваю: представьте, что речь идёт о вашей семье. Вы готовы потерять этот процент своей семьи в следующие пять лет? Ответ: "Нет". Люди хотят, чтобы в их семьях смертность была нулевой. И, как показывает международный опыт, это возможно. Швеция, Норвегия и страны Восточной Европы этого добились. Швеция первой запустила национальную программу безопасности Vision ZERO (Цель НОЛЬ) чтобы достигнуть нулевого уровня смертности и серьезного травматизма на дорогах. Благодаря инвестициям в изучение проблемы, сбор данных и принятие мер на их основе, совместной слаженной работы различных департаментов внутри правительства и созданию эффективного законодательства эта инициатива стала успешной. Как Всемирный банк, мы поддерживаем страны в этом направлении. Например, в Казахстане в рамках Проекта реконструкции дорог "Востока - Запад", был проведён анализ проектных решений для участков, соединяющих Балхаш и Бурылбайтал, с использованием метода I-RAP. В результате были внесены изменения в проектно-сметную документацию, которые будут учтены при строительстве", - пишет Алия Каракулова.

Как показывает опыт, даже простые и недорогие инженерные решения могут спасти тысячи жизней. В рамках Проекта реконструкции дорог "Юг - Запад", пятнадцать специалистов обучились навыкам проведения аудита и инспекции дорожной безопасности на разных этапах: проектирование, строительство и открытие дорог.

"Чтобы бороться с травматизмом и смертностью на дорогах, государство должно оперировать нужными данными и, измерив и проанализировав их, принимать соответствующие меры. Поэтому в рамках проекта "Восток - Запад", мы также оказываем поддержку правительству во внедрении системы геопространственного анализа дорожно-транспортных происшествий. Открытая онлайн-платформа DRIVER (система визуализации и оценки данных по ДТП и отчетности), разработанная Всемирным банком и доступная на многих языках, была успешно опробована в нескольких странах Азии и Латинской Америки", - говорится в статье.

Автор отмечает, что правительство играет важнейшую роль во внедрении изменений, поддержке инноваций и устойчивом фокусе на целях. Поскольку меры по повышению безопасности на дорогах касаются безопасности самих дорог, автотранспортных средств и их пользователей, позитивные результаты зависят от слаженной работы разных государственных учреждений: организаций транспорта, здравоохранения, образования, полиции, ЧС и других.

В опубликованном недавно докладе "Высокая цена дорожного травматизма: неприемлемо и предотвратимо" приводятся другие примеры доказавших свою эффективность мероприятий по повышению дорожной безопасности в мире, которые помогли спасти много жизней и сохранить здоровье многих людей.

"В последнее время Казахстан и Центральная Азия добились значительных улучшений в сфере дорожной безопасности, но ещё очень многое предстоит сделать. Нам необходимо мобилизовать работу на самых разных фронтах и срочно, потому что каждый день может стать либо трагедией, либо торжеством жизни. А мы предпочитаем торжество", - резюмирует Алия Каракулова.

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