Караганда. 15 февраля. Kazakhstan Today - В котле, который взорвался в Шахане, эксперты не нашли дефектов, заявил аким города Шахтинска Сержан Аймаков.

По предварительной версии следствия установка не могла стать причиной взрыва. По данным специалистов, к ЧП привело отсутствие электроэнергии, сильный перегрев аппарата и давление пара, передает Kazakhstan Today.

"Сегодня мы знаем - металл соответствовал ГОСТу, был качественным. Сварочные швы у котла тоже были проведены по существующим технологиям. По котлу дана экспертиза, что он соответствовал соответствующим ГОСТам. Ни сам котел, ни его особые причины не явились причиной взрыва", - цитирует Аймакова канал " Астана ".

Как сообщалось ранее, 1 января взорвался отопительный котел, установленный в подвале пятиэтажного дома №4 микрорайона №3 поселка Шахан, в результате которого произошло обрушение одного из подъездов дома. Из-под обломков были извлечены тела девяти жильцов. Двое были госпитализированы.

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