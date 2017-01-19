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Эльвира Жургенбаева назначена пресс-секретарем акима Астаны18.01.2017
  • Фото: inform.kz
Общество  12:35

Астана. 18 января. Kazakhstan Today - Эльвира Жургенбаева назначена пресс-секретарем акима Астаны, передает корреспондент агентства.

Сообщение о новом назначении появилось на странице тележурналистки в Facebook.

"Добрый вечер, друзья! Хотела бы сообщить вам о важных изменениях в моей жизни. С сегодняшнего дня я - руководитель пресс-службы - пресс-секретарь акима города Астаны. На телевидении я проработала около 10 лет. Многому научилась, многое увидела. Пришло время для новых ощущений, нового опыта, вызовов и побед! Трудиться в пресс-службе Асета Исекешева - это большая честь и ответственность", - написала Жургенбаева.

В сообщении подчеркивается, что "Асет Исекешев сегодня самый открытый для народа аким".

"Мы же, его пресс-служба, сделаем все, что бы улучшить эту связь и с журналистами!" - пообещала пресс-секретарь.
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