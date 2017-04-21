Караганда. 20 апреля. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в связи со спадом уровня воды ранее эвакуированное население сел Чкалово, Сарытобе, Андрейниковка, Огороды в количестве 192 человек вернулось в свои дома, сообщает областной противопаводковый штаб.

По данным ДЧС региона, сегодня на всех реках области наблюдается заметное снижение уровня воды и уменьшение сброса воды с водохранилищ, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 10.00 снижены сбросы на Шерубай-Нуринском, Самаркандском и Интумакском водохранилищах. Совместными усилиями и оперативными действиями местных исполнительных органов, подразделений Департамента по ЧС, местной полицейской службы, войсками Национальной гвардии, автодорожными и железнодорожными организациями оперативно проводятся аварийно-спасательные и неотложные работы в зонах подтопления.

В противопаводковых мероприятиях за сутки задействовано 514 человек и 159 единиц техники. Паводковая ситуация находится на контроле, подчеркнули в штабе.

Также сообщается, что вчера ранее эвакуированное население села Кызылжар Бухаржырауского района в количестве 267 человек вернулось в свои дома.

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