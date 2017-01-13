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Горы трупов собак после массового убийства животных шокировали жителей Атырау12.01.2017
Общество  21:33

Атырау. 12 января. Kazakhstan Today - Горы трупов собак после массового убийства животных шокировали жителей Атырау.

Накануне, 11 января, в YouTube появилось видео под названием "Массовое убийство собак в Атырау 2017". На кадрах видео несколько куч с трупами животных, примерно по 10-15 собак в каждой, лежат на окровавленном снегу, передает Kazakhstan Today.

Сотрудники, ответственные за убой, продолжают выгружать трупы, при этом вслух пытаясь определить породу собак, пишет портал "Мой город".

"Бельгийская овчарка, да?" - уточняет человек в спецодежде у своего коллеги, обсуждая мертвую собаку в ошейнике.

"Да, бельгийская", - отвечает второй.

Судя по видео, под массовый расстрел попали не только бродячие, но и домашние животные в ошейниках.

Далее на видео появляется грузовая машина с трупами собак, видимо, туда собираются грузить лежащих на земле животных.

Как отмечается в сообщении, массовый отстрел бродячих собак в Атырау и его пригородных поселках начался после несчастного случая, который произошел 6 января. В полицию поступило сообщение о нападении стаи бродячих собак на 7-летнего мальчика в пригородном поселке Еркинкала. Ребенок чудом остался жив после многочисленных укусов.

По официальным данным, в 2016 году в Атырау было отловлено и уничтожено более 9 тыс. бродячих собак. С начала же нового года было уничтожено 154 бродячих собаки.
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