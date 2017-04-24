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Хакеры пытались взломать сайт Минобороны Казахстана24.04.2017
Общество  15:40

Астана. 24 апреля. Kazakhstan Today - Хакеры пытались взломать сайт Минобороны Казахстана. Эту информацию подтвердил журналистам глава ведомства Сакен Жасузаков, передает корреспондент агентства.

"Была попытка взлома, сейчас сайт работает", - сказал министр.

Ранее СМИ сообщали о том, что накануне на главной странице сайта Минобороны Казахстана появилась посторонняя картинка с надписью "Свободу Палестине". После этого сайт некоторое время был недоступен.
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