Астана. 24 апреля. Kazakhstan Today - Хакеры пытались взломать сайт Минобороны Казахстана. Эту информацию подтвердил журналистам глава ведомства Сакен Жасузаков, передает корреспондент агентства.
"Была попытка взлома, сейчас сайт работает", - сказал министр.
Ранее СМИ сообщали о том, что накануне на главной странице сайта Минобороны Казахстана появилась посторонняя картинка с надписью "Свободу Палестине". После этого сайт некоторое время был недоступен.
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