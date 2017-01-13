Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
13 января 2017
  • 10
  • :
  • 04
Все области
-5º Небольшой снег
днем -2º    ночью -6º
17:00
.
Aнонс

Имам уволен в Атырауской области за вымогательство денег за прочитанную молитву12.01.2017
Общество  13:04

Атырау. 12 января. Kazakhstan Today - В Атырауской области уволили имама, вымогавшего деньги за прочитанную молитву, пишет газета "Ак Жайык" со ссылкой на Духовное управление мусульман Казахстана.

Сообщается, что Сарсенбай Кенжебаев из Курмангазинского района допустил поведение, которое не соответствует этике священнослужителя, и ДУМК провело проверку. Кенжебаев жил и работал в селе Жумекен, что в пяти километрах от райцентра Ганюшкино. Теперь он освобожден от должности имама приказом главного муфтия РК Ержана кажы Маямерова от 10 января, передает Kazakhstan Today.

Издание также приводит распространенный в соцсетях скриншот переписки Кенжебаева с неизвестным человеком 24 декабря (перевод с казахского языка):

- Где ваше уважение к мулле? Даже не попрощались. А где плата за труд?

- Много дел было, запамятовал. Большое-большое спасибо. В понедельник оплату принесу. Не обижайтесь.

Главный имам области Батыржан Мансуров от комментариев по данному поводу отказался, отмечает газета.
Просмотров: 5597
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
12.01.2017   21:33
Горы трупов собак после массового убийства животных шокировали жителей Атырау
12.01.2017   20:22
Казахстанский режиссёр уличила авторов программы Урганта и Познера в краже своего видео
12.01.2017   19:57
Фото: www.fguzsamo.ru
Предпринимателя Семея 111 раз штрафовали за ввоз несертифицированных детских игрушек
12.01.2017   19:08
Гражданин Китая пытался контрабандой ввезти в Казахстан более 3 центнеров автозапчастей
12.01.2017   18:28
Погоня за лайками приводит к подавленности и унынию - исследование
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика