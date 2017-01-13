Атырау. 12 января. Kazakhstan Today - В Атырауской области уволили имама, вымогавшего деньги за прочитанную молитву, пишет газета " Ак Жайык " со ссылкой на Духовное управление мусульман Казахстана.

Сообщается, что Сарсенбай Кенжебаев из Курмангазинского района допустил поведение, которое не соответствует этике священнослужителя, и ДУМК провело проверку. Кенжебаев жил и работал в селе Жумекен, что в пяти километрах от райцентра Ганюшкино. Теперь он освобожден от должности имама приказом главного муфтия РК Ержана кажы Маямерова от 10 января, передает Kazakhstan Today.

Издание также приводит распространенный в соцсетях скриншот переписки Кенжебаева с неизвестным человеком 24 декабря (перевод с казахского языка):

- Где ваше уважение к мулле? Даже не попрощались. А где плата за труд?

- Много дел было, запамятовал. Большое-большое спасибо. В понедельник оплату принесу. Не обижайтесь.

Главный имам области Батыржан Мансуров от комментариев по данному поводу отказался, отмечает газета.

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