Атырау. 12 января. Kazakhstan Today - В Атырауской области уволили имама, вымогавшего деньги за прочитанную молитву, пишет газета "Ак Жайык
" со ссылкой на Духовное управление мусульман Казахстана.
Сообщается, что Сарсенбай Кенжебаев из Курмангазинского района допустил поведение, которое не соответствует этике священнослужителя, и ДУМК провело проверку. Кенжебаев жил и работал в селе Жумекен, что в пяти километрах от райцентра Ганюшкино. Теперь он освобожден от должности имама приказом главного муфтия РК Ержана кажы Маямерова от 10 января, передает Kazakhstan Today.
Издание также приводит распространенный в соцсетях скриншот переписки Кенжебаева с неизвестным человеком 24 декабря (перевод с казахского языка):
- Где ваше уважение к мулле? Даже не попрощались. А где плата за труд?
- Много дел было, запамятовал. Большое-большое спасибо. В понедельник оплату принесу. Не обижайтесь.
Главный имам области Батыржан Мансуров от комментариев по данному поводу отказался, отмечает газета.
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