Исекешев дал поручения после смертельных ДТП в Астане

Астана. 30 января. Kazakhstan Today - Аким Астаны Асет Исекешев поручил устранить опасные пешеходные переходы и проанализировать причины роста ДТП, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в ходе аппаратного совещания в акимате начальник ДВД Астаны Марат Кожаев сообщил о том, что на минувшей неделе зафиксирован рост числа дорожно-транспортных происшествий, пишет официальный интернет-ресурс акимата города.

"К сожалению, у нас на этой неделе зафиксирован рост количества ДТП. Всего за прошедшую неделю зарегистрировано 11 фактов, в результате которых 16 человек получили различные телесные повреждения и в двух крупных ДТП 4 человека погибли", - доложил Кожаев.

В свою очередь Исекешев поручил начальнику ДВД города в срочном порядке проанализировать причину последних ДТП и внести предложения по их устранению.

"Необходимо ускорять работу по устранению опасных переходов. Убрать пешеходы, где опасно переходить. Надо срочно решить этот вопрос", - подчеркнул он.

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