Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
30 января 2018
  • 20
  • :
  • 25
Все области
-12º Облачно
днем 1º    ночью -9º
17:00
.
Aнонс

Исекешев дал поручения после смертельных ДТП в Астане30.01.2018
Общество  16:32

Астана. 30 января. Kazakhstan Today - Аким Астаны Асет Исекешев поручил устранить опасные пешеходные переходы и проанализировать причины роста ДТП, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в ходе аппаратного совещания в акимате начальник ДВД Астаны Марат Кожаев сообщил о том, что на минувшей неделе зафиксирован рост числа дорожно-транспортных происшествий, пишет официальный интернет-ресурс акимата города.

"К сожалению, у нас на этой неделе зафиксирован рост количества ДТП. Всего за прошедшую неделю зарегистрировано 11 фактов, в результате которых 16 человек получили различные телесные повреждения и в двух крупных ДТП 4 человека погибли", - доложил Кожаев.

В свою очередь Исекешев поручил начальнику ДВД города в срочном порядке проанализировать причину последних ДТП и внести предложения по их устранению.

"Необходимо ускорять работу по устранению опасных переходов. Убрать пешеходы, где опасно переходить. Надо срочно решить этот вопрос", - подчеркнул он.
Просмотров: 2162
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
30.01.2018   16:32
Исекешев дал поручения после смертельных ДТП в Астане
30.01.2018   15:59
Фото: ЛАДА
В Астане в течение четырех лет планируется построить 12 детсадов в районе Алматы
30.01.2018   13:08
В Алматы началась подача тепла в жилые дома в микрорайоне Таугуль
30.01.2018   11:56
Санврачи намерены проверить торговые точки Карагандинской области на гепатит А
30.01.2018   11:10
Ремонтные работы на тепломагистрали в микрорайоне Таугуль Алматы продолжались всю ночь
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today