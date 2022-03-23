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Из-за непогоды закрыт выезд из Нур-Султана в Темиртау

22.03.2022, 11:07 22176
НУР-СУЛТАН. 22 МАРТА - Республиканская трасса закрыта в связи с метелью и ограничением видимости, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С 10.00 22 марта в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) закрыто движение на автодороге республиканского значения Екатеринбург - Алматы 1291-1426 км, участок Нур-Султан - Темирату для всех видов транспортных средств, сообщает городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Нур-Султана в своем Telegram-канале.
 

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В Акмолинской области открылся музей

23.03.2022, 12:27 1001
В Акмолинской области открылся музей
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 23 МАРТА - В честь весенного праздника Наурыз в Коргалжынском районе Акмолинской области открылся первый краеведческий музей, сообщает управление внутренней политики региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.        
 
Теперь ознакомиться с историей, информацией о лицах, внесших вклад в развитие региона, а также увидеть культурные памятники жители и гости региона смогут в новом музее, расположенном в районном центре.         
 
Создание музея - результат совместной поисковой и собирательской деятельности всех жителей региона.        
 
В приветственном слове руководитель района Берик Жанбаев выразил особую признательность местному населению за помощь в сборе экспонатов.         
 

Впервые в нашем районе мы открываем историко-краеведческий общественный музей. Я уверен, что этот музей станет ценным культурным местом для наших потомков. Здание, в котором находится музей, считается одним из исторических памятников", - поделился аким района.          

 
После традиционной церемонии разрезания ленты гости ознакомились с экспозициями музея. Экспонаты распределены по разным тематикам: программа "Рухани жангыру", национальная идентичность, история района и школы. Немалая часть этнографического материала представлена предметами быта, а также можно увидеть свидетельства времен и Великой Отечественной войны.        
 
По словам заслуженного краеведа, пенсионера Аманжола Аужанулы, в Коргалжынском крае, который имеет почти столетнюю историю, найдено и выявлено еще немало загадочных исторических памятников.
 
Напомним, подготовка к открытию началась еще в 2019 году, когда был создан специальный фонд силами местного населения. Зданием для музея был определен архитектурный исторический памятник.         
 
Стоит отметить, что музей дает прекрасную возможность познакомиться с историей района более чем 5 тыс. туристам в год.
 

Ушел из жизни известный казахстанский актер Юрий Померанцев

23.03.2022, 11:21 2171
Ушел из жизни известный казахстанский актер Юрий Померанцев
Фото: Instagram/lermontov.theatre
АЛМАТЫ. 23 МАРТА - Ушел из жизни известный советский и казахстанский актер, театральный режиссер Юрий Померанцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня в Алматы выпал снег - и в наши сердца постучалась зима, как неотвратимость… Не стало Юрия Борисовича Померанцева. На самом стыке его личного века... Понимаем, что это общая потеря в масштабах страны и мировой культуры. Скорбим и плачем вместе со зрителем, которому Юрий Борисович отдавал себя без остатка", - говорится в сообщении на станице Национального русского театра драмы имени Михаила Лермонтова в Instagram.

 
Юрий Померанцев родился 11 февраля 1923 года в Киеве.
 
В 30-х годах его отец занимал ответственный пост в "Карагандашахтстрое" и семья жила в Караганде. В 1938 году отца расстреляли, после этого семье пришлось переехать в Москву - к родственникам, сообщается на сайте kino-teatr.ru.
 
Участник Великой Отечественной войны. Война застала его в Москве. После мобилизации в ряды Красной Армии прошел в Казани курс краткого обучения бойца, получив звание ефрейтора. После ранения и длительного лечения в 1943 году Померанцев приехал в Алма-Ату, здесь в эвакуации находилась его мама.
 
Именно в Алма-Ате началась его актерская карьера: сначала он устроился в хор оперного театра, а затем появились небольшие роли в кино и театре: Юрию Борисовичу удалось сыграть в массовке ленты "Иван Грозный".
 
В 1950-1953 годы - актер Алма-Атинского театра для детей и юношества. В 1953-1954 - актер Саратовского ТЮЗа.
 
С 1954 года - актер и режиссер Русского академического театра драмы им. М.Ю.Лермонтова (Алма-Ата). Как режиссер-постановщик ставил спектакли по классическим пьесам и на современную тему.
 
Широкую известность Юрий Померанцев получил после роли доктора Анатолия Николаевича Лаврова в фильме "Наш милый доктор", снятом в 1957 году.
 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

23.03.2022, 09:22 4336
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
НУР-СУЛТАН. 23 МАРТА - Активный Северо-западный циклон принесет осадки практически на всю территорию Казахстана, в южных регионах - сильные осадки (дождь, снег), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По республике ожидаются усиление ветра, на севере, востоке с метелью, на юге - туман, гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20, на северо-западе, востоке порывы 23-28 метров в секунду, ночью на северо-западе, днем на большей части - метель. 
 
В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем на востоке порывы 23-28 метров в секунду, на севере, западе, востоке - с низовой метелью. 
 
Ночью на юге, западе, днем на большей части Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем в центре порывы 23-28 метров в секунду, на востоке, севере с низовой метелью. 
 
В северной половине Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метров в секунду, на севере, востоке с низовой метелью, на юге области - туман. 
 
На северо-западе, западе, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метров в секунду, с низовой метелью. 
 
Ночью на севере, юге, днем на большей части Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем на юге порывы 23 метра в секунду, на востоке, юге - низовая метель, на западе - туман, гололед. 
 
На севере, в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед, на юге, востоке усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
На юге, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20, временами 25 метров в секунду. 
 
На севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-востоке Актюбинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром в центре, на юге - туман. 
 
На западе, севере Атырауской, Западно-Казахстанской областей ожидается туман, на западе, севере Атырауской - гололед.
 
В Нур-Султане ожидаются осадки, температура воздуха днем составит -3-5 градусов, скорость ветра - 9-14, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы ожидаются осадки, +1+3 градуса с дальнейшим понижением, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 

На реках Костанайской области начали взрывать лед

22.03.2022, 14:17 18396
На реках Костанайской области начали взрывать лед
Фото: Алау
КОСТАНАЙ. 22 МАРТА - Специализированная команда профессиональных взрывников под контролем местных исполнительных органов и ДЧС Костанайской области со строжайшим соблюдением мер безопасности взорвала лед в русле реки Карасу объемом около 7,5 тысячи кубических метров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Для взрыва во льду пришлось пробурить более 220 скважин и заложить около 500 килограммов взрывчатки, сообщает "Алау".
 
Весь остаток марта будут продолжаться взрывные работы на руслах рек в Аулиекольском, Джангельдинском, Наурзумском, Камыстинском, Карасуском районах и в районе Б.Майлина. Всего взрывные работы планируется провести на 15 сложных участках рек.
 

В Акмолинской области проходит празднование Наурыз мейрамы

21.03.2022, 16:38 41321
В Акмолинской области проходит празднование Наурыз мейрамы
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 21 МАРТА - Принять участие в массовых гуляниях в Кокшетау на площадях "Абылай хан" и "Тауелсіздік" собралось порядка 5 тысяч горожан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В рамках праздничной программы жители и гости областного центра смогли отведать национальные блюда - наурыз-коже, баурсаки, плов в 10 юртах. Для горожан подготовлены выставки отечественных мастеров декоративно-прикладного искусства, художников и ярмарки продукции местных производителей. Также для молодежи установлен алтыбакан, функционирует детская игровая площадка", - рассказали в пресс-службе регионального управления внутренней политики.

 
Для собравшихся организовано театрализованное представление "Улыстын улы куні - Наурыз мейрамы".

Сцена состояла из импровизированных 8 основных эпизодов: в первом эпизоде "Суйісі" танцевальные коллективы из 150 человек представили композицию "Наурыз бастау", в эпизоде "Кудіретті Жер Ана" на центральную площадь выехал автомобиль с символом весны - Умай Ана. Также по площади прошел "Кыдыр ата", давший благословение всем собравшимся. Каждое представление сопровождалось излюбленными композициями известных певцов и поэтов. Последний эпизод "Алтын Шанырак" завершился выходом на центральную площадь пар из 6 молодоженов, кружащихся под звуки вальса", - поделились в пресс-службе.

 
В приветственном слове аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев поздравил всех собравшихся с праздником и выразил благодарность акмолинцам.
 

Наурыз мейрамы - это символ обновления, благоденствия и гармонии в отношениях человека и природы. Встречая Наурыз, мы подводим итоги сделанного и строим планы на будущее. Символично, что в этом году мы отмечаем Наурыз с началом новых политических реформ нового государства. И я уверен, что, опираясь на них, мы сможем дальше двигаться и достигать высокого уровня благосостояния всех наших граждан", - отметил руководитель региона.

 
В ведомстве также рассказали, что в ходе мероприятия награждены новые обладатели орденов "Парасат", "Курмет", медали "Шапагат" за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие государства, активную общественную деятельность, а также личную самоотверженность в защите и спасении граждан.
 
Для любителей спорта на площади "Абылай хан" организованы соревнования по казакша курес, перетягиванию каната, поднятию гири и ловле овец. 
 

Празднование Наурыз мейрамы продолжилось концертной программой с участием лучших коллективов и звезд области. К слову, в Акмолинской области в честь праздника во всех районах проходит более 1000 различных мероприятий", - добавили в УВП.

 

 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие дни

21.03.2022, 12:32 49186
НУР-СУЛТАН. 21 МАРТА - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 22-24 марта 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды.
 
В северных и восточных регионах ожидается снег с низовой метелью, на юге республики - осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), а 23, 24 марта западные регионы республики будут находиться под влиянием северо-западного антициклона, в связи с этим здесь ожидается погода преимущественно без осадков. 
 
По республики будут наблюдаться туманы и усиление ветра.
 
На востоке, севере и в центре страны ночные температуры будут колебаться от 5-13 до 10-18 мороза, днем столбики термометров не превысят отметки 0-8 градусов мороза, в южной половине республики температура воздуха ночью 0-8 мороза, днем 2-10 тепла. 

Сегодня синоптики прогнозируют осадки в большинстве регионов Казахстана.
 

Президент РК примет участие в праздничном мероприятии по случаю Наурыз мейрамы в Алматы

21.03.2022, 10:37 52066
АЛМАТЫ. 21 МАРТА - Сегодня в Алматы на площади "Астана" президент РК Касым-Жомарт Токаев примет участие в праздничном мероприятии по случаю праздника Наурыз, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Мероприятие будет показано в прямом эфире на республиканских телеканалах в 10.45, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.
 
Кроме того, программа визита главы государства в южную столицу предусматривает посещение объектов образования, спорта и торговли.
 

Синоптики прогнозируют осадки в большинстве регионов Казахстана

21.03.2022, 09:52 52116
Синоптики прогнозируют осадки в большинстве регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. 21 МАРТА - Под влиянием ложбины циклона и атмосферной фронтальной деятельности на большей территории Казахстана пройдут осадки с усилением ветра, в южной половине - преимущественно в виде дождя, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным РГП "Казгидромет", по республике ожидается туман, на западе юго-востоке - гололед, на севере, северо-западе и востоке - низовая метель.
 
По Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28 метров в секунду, ночью на северо-западе, днем на большей части области ожидается метель. 
 
По Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем на юге области 23-28 метров в секунду, на севере области - туман, гололед, ночью на севере, днем на большей части области - низовая метель. 
 
На севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, на большей части области - усиление ветра до 15-20, на юге области 23-28 метров в секунду. 
 
Ночью на севере, западе, днем на большей части Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на западе порывы 25 метров в секунду, на севере области с низовой метелью. 
 
Ночью на юго-западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман, на северо-западе, западе, в центре области - усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду с низовой метелью. 
 
Ночью на севере, днем на большей части Актюбинской области - усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду с низовой метелью, днем на севере области - гололед. 
 
Ночью в горах, днем на большей части Жамбылской области - туман, гололед, утром и днем на юго-западе - усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
На юге и в горных районах Алматинской области - туман, на востоке области - усиление ветра до 17-22 метров в секунду. 
 
На севере в горных районах Туркестанской области ожидается туман, утром и днем в горных районах области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере Кызылординской области - туман, днем на севере, в центре - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере востоке Западно-Казахстанской области - туман, днем на северо-востоке - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере западе, востоке Карагандинской области, днем на востоке Атырауской области, севере Мангистауской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков, температура воздуха днем составит +6-+8 градусов, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 
В Нур-Султане ожидается снег, -5-7 градусов, скорость ветра -15- -20, порывы 23 метра в секунду.
 

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