Из-за тумана в четырех областях объявили штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Штормовое предупреждение объявили в Нур-Султане, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Кызылординской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 22 января временами ожидается туман.
22 января на севере, в центре Мангистауской области ожидается туман.
22 января на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед, ночью на севере области туман. Ветер юго-восточный, на западе, северо-западе области 15-20 метров в секунду.
22 января на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.
22 января в центре Кызылординской области ожидается туман.