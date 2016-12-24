Петропавловск. 24 декабря. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области продолжают сохраняться морозы. Сотрудники дорожно-патрульной полиции продолжают усиленное патрулирование трасс республиканского и местного значения, сообщила пресс-служба ДВД региона.

"Главное - не допустить дорожно-транспортных происшествий и других несчастных случаев, связанных с погодными условиями", - отметил начальник местной полицейской службы ДВД СКО полковник полиции Канат Айтбаев, передает Kazakhstan Today.

За три морозных дня дорожно-патрульные полицейские помогли пятерым водителям. В Аккайынском районе из-за замерзания тормозных систем автомобиля не смог продолжить путь 42-летний водитель "Мерседеса". Сержанты полиции Жанболат Буркуталин и Дмитрий Белоусов отвезли его и двух пассажиров в ближайший пункт обогрева в село Рублевку.

По данным пресс-службы, заложниками погодных условий стали и водители, направляющиеся в дальний путь. Водитель "Вольво" перевозил продукцию из Петропавловска в Актобе. Но его планы поменяли северные морозы. Из-за замерзания дизельного топлива ему пришлось спасаться от мороза в патрульной автомашине.

Между тем полицейские в эти морозные дни активизировали рейды по выявлению лиц без определенного места жительства. За три дня пункт ночного пребывания посетили более 60 человек, большинство из которых нашли здесь спасение от морозов и в дневное время.

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