Из-за паводка в трех областях Казахстана деформированы автодорожные мосты

Астана. 21 апреля. Kazakhstan Today - В паводкоопасных регионах республики продолжается ведение превентивных мер и аварийно-спасательных работ, сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.

В Акмолинской области из подтопленных с начала паводкового периода 980 жилых домов освобождены от воды 850 домов. В Карагандинской области из подтопленных 140 домов вода отведена из 86. В Костанайской области из 103 домов, подвергшихся подтоплению, в настоящее время вода откачана из 66. В Восточно-Казахстанской области из 19 подтопленных домов вода отведена из девяти домов, передает Kazakhstan Today.

Проведенными мероприятиями паводковые воды откачаны и отведены из всех подтопленных ранее жилых домов в Северо-Казахстанской (146), Жамбылской (13) и Актюбинской (3) областях. 4594 эвакуированных жителей вернулись в свои дома.

По данным ведомства, на 27 участках автодорог имеются размывы дорожного полотна: в Акмолинской области - 8, Карагандинской - 10, Павлодарской - 2, Костанайской - 3, Северо-Казахстанской - 3, Восточно-Казахстанской - 1.

На пяти участках произошла деформация конструкций автодорожных мостов: в Карагандинской области - 2, Акмолинской - 2, Костанайской - 1.

В связи со сложной паводковой обстановкой решением акима Шетского района Карагандинской области от 20 апреля 2017 года на территории Шетского района объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.

Просмотров: 4014