Из-за паводка в трех областях Казахстана деформированы автодорожные мосты

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
22 апреля 2017
  • 06
  • :
  • 06
Все области
12º Туман
днем 17º    ночью 13º
17:00
.
Aнонс

Из-за паводка в трех областях Казахстана деформированы автодорожные мосты21.04.2017
Общество  21:08

Астана. 21 апреля. Kazakhstan Today - В паводкоопасных регионах республики продолжается ведение превентивных мер и аварийно-спасательных работ, сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.

В Акмолинской области из подтопленных с начала паводкового периода 980 жилых домов освобождены от воды 850 домов. В Карагандинской области из подтопленных 140 домов вода отведена из 86. В Костанайской области из 103 домов, подвергшихся подтоплению, в настоящее время вода откачана из 66. В Восточно-Казахстанской области из 19 подтопленных домов вода отведена из девяти домов, передает Kazakhstan Today.


Проведенными мероприятиями паводковые воды откачаны и отведены из всех подтопленных ранее жилых домов в Северо-Казахстанской (146), Жамбылской (13) и Актюбинской (3) областях. 4594 эвакуированных жителей вернулись в свои дома.

По данным ведомства, на 27 участках автодорог имеются размывы дорожного полотна: в Акмолинской области - 8, Карагандинской - 10, Павлодарской - 2, Костанайской - 3, Северо-Казахстанской - 3, Восточно-Казахстанской - 1.

На пяти участках произошла деформация конструкций автодорожных мостов: в Карагандинской области - 2, Акмолинской - 2, Костанайской - 1.

В связи со сложной паводковой обстановкой решением акима Шетского района Карагандинской области от 20 апреля 2017 года на территории Шетского района объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.
Просмотров: 4014
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
21.04.2017   21:30
В Казахстане расширят список подконтрольных наркотиков
21.04.2017   21:08
Из-за паводка в трех областях Казахстана деформированы автодорожные мосты
21.04.2017   20:38
Магистранты КазНИТУ смогут проходить практику в "Казатомпроме"
21.04.2017   19:51
В "Казгидромете" проинформировали о паводковой ситуации в Актюбинской области
21.04.2017   19:27
В Алматы обсудили перспективы шопинг-туризма
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика