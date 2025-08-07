06.08.2025, 18:37 88186
К концу года в Алматы будет обеспечено полное освещение всех улиц
Разработан мастер-план освещения городской среды
Алматы. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На совещании под председательством акима Алматы Дархана Сатыбалды был представлен проект светового мастер-плана Алматы, сообщает пресс-служба городского акимата.
Документ охватывает все части города и ключевые транспортные маршруты и направлен на создание единой системы наружного и архитектурного освещения, отвечающей современным требованиям безопасности, энергоэффективности и визуального восприятия.
Сейчас мы привлекаем опытных специалистов из разных стран. Сам буду лично контролировать ход работ, в том числе выезжать на объекты в вечернее время - только так можно понять, как освещение реально работает для горожан", - подчеркнул Дархан Сатыбалды.
Аким отметил, что световой мастер-план рассматривается как системное решение, которое объединит архитектуру, безопасность и современные технологии. При этом особое внимание должно быть уделено соответствию международным стандартам и сохранению уникального облика Алматы.
Проект светового мастер-плана разрабатывается при участии ТОО "Atlas Global KZ" с учетом международного опыта, включая практики городов Москвы, Лондона, Леона, Сеула, Измира, и с адаптацией к особенностям Алматы.
Документ предусматривает внедрение системы распределения освещения улиц и общественных пространств, развитие архитектурного и событийного освещения, снижение уровня светового загрязнения, интеграцию наружного освещения в систему "умного города", а также особое внимание к обеспечению безопасности в темное время суток, особенно для женщин, детей и маломобильных граждан.
Согласно представленному плану, к концу 2025 года в Алматы будет обеспечено полное освещение всех городских улиц. Это позволит не только повысить уровень безопасности в темное время суток, но и создать условия для активной городской жизни вечером - развития туризма, работы кафе, магазинов и других сфер малого бизнеса.
07.08.2025, 19:51 5286
В Алматы обновили структуру городского управления
Алматы. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На XXXII сессии маслихата Алматы с участием акима города Дархана Сатыбалды утверждена обновленная схема управления мегаполисом. Решения направлены на повышение эффективности административной структуры, сообщает пресс-служба городского акимата.
Среди ключевых изменений - объединение и переименование ряда управлений, а также реорганизация дорожной сферы. К примеру, управление городской мобильности будет разделено на два самостоятельных органа: по организации движения и по развитию инфраструктуры.
Также утверждены новые правила общего водопользования: они закрепляют право свободного доступа населения к водоемам, в том числе для отдыха и рыбалки, а также направлены на охрану окружающей среды и соблюдение санитарных требований.
Ранее на совещании под председательством акима города Дархана Сатыбалды был представлен проект светового мастер-плана Алматы. Согласно представленному плану, к концу 2025 года будет обеспечено полное освещение всех городских улиц.
07.08.2025, 19:04 7461
Чиновника оштрафовали за требование перенести автовокзал за пределы Жаркента
Заместитель акима района оштрафован на 190 тыс. тенге
Талдыкорган. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Панфиловского района во время мониторинга деятельности государственных органов установила факт вмешательства чиновника в работу предпринимателя, сообщает пресс-служба прокуратуры Жетысуской области.
Заместитель акима района направил в адрес ТОО "Үркер" письмо с требованием перенести действующий автовокзал за пределы города Жаркента.
За незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность виновный оштрафован на 190 тысяч тенге, права субъекта предпринимательства восстановлены.
07.08.2025, 09:16 45636
На юге Казахстана ожидается жара
Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В ближайшие дни в южных регионах Казахстана ожидается повышение температуры воздуха до 4 градусов, сообщили в Казгидромете.
Холодные вторжения дали недолгую передышку от жары жителям южных регионов. Но уже с 8 августа на юг Казахстана снова начнут поступать теплые и сухие воздушные массы из районов Ирана, что в свою очередь обусловит повышение температуры воздуха в дневные часы до 35-41 градуса тепла", - проинформировали синоптики.
По данным Казгидромета, северные регионы по-прежнему будут находиться под влиянием холодных воздушных масс - пройдут дожди с грозами, в отдельных районах сильные дожди, с возможным выпадением града.
7 августа на большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, днем на севере страны ожидаются сильные дожди, град, шквал. Лишь на юго-западе, юге, юго-востоке страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей.
Днем в Мангистауской области ожидается сильная жара 38-40 градусов, в Атырауской области ожидается сильная жара 35-38 градусов, на юге области очень сильная жара 41 градусов, на юге Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областей ожидается сильная жара 35-37 градусов, на западе, севере Алматинской области ожидается сильная жара 35 градусов.
Сохраняется высокая пожарная опасность.
В Астане: дождь, +25-27 °C.
В Алматы: без осадков, +30-32 °C.
В Шымкенте: без осадков, +36-38 °C.
06.08.2025, 13:18 100486
Казахстанцев возмутило использование живого страуса в качестве рекламы донерной в Астане Дополнено
Полиция не выявила жестокого обращения с птицей
Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Волну негодования казахстанцев вызвал видеоролик, на котором в качестве привлечения внимания к одному из кафе Астаны используется живой страус. В полиции не усмотрели факта жестокого обращения с животным.
Живого страуса использовали для рекламы донерной в Астане. Распространившийся в Сети ролик с птицей вызвал возмущение казахстанцев. По мнению граждан, такое обращение со страусом является жестоким.
Почему вы страуса используете как развлекательное шоу! Он вам не игрушка, а живое существо", - пишут возмущенные пользователи соцсетей.
В столичном департаменте полиции прокомментировали, что по данному факту жестокого обращения с животным не зафиксировано.
Страуса держали за шею, удерживали за шею с целью помещения в транспортное средство для перевозки", - сказали в пресс-службе ДП.
В полиции подтвердили, что птицу привезли в заведение ради рекламы из Сарыагаша. В настоящее время питомец находится в селе Коянды.
С владельцем проведена профилактическая беседа о недопустимости жестокого обращения с животными, а также использования их в подобных целях без соблюдения соответствующих условий и норм", - добавили в полиции.
Дополнено. 06.08.2025. 15.00
В Ботаническом саду Алматы на видео попало жестокое обращение с лебедем, передает корреспонденте агентства.
В Сети распространилось видео, на котором можно заметить, как мужчина хватает птицу за шею и пытается удержать.
В департаменте полиции мегаполиса прокомментировали инцидент.
По факту жестокого обращения с птицей на территории Ботанического сада города Алматы начата проверка. Будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Другие обстоятельства устанавливаются", - сообщили в ДП.
Напомним, ударившего страуса в зоопарке Шымкента подростка привлекли к ответственности.
06.08.2025, 12:41 103051
В Казахстане упростили процедуру получения ЭЦП
Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) переводит услугу по получению электронной цифровой подписи полностью в онлайн-формат. Данное решение направлено на повышение уровня защиты персональных данных и обеспечение сохранности цифровой идентичности граждан, исключив возможность получения электронной подписи третьими лицами, сообщили в министерстве.
Как пояснили в МЦРИАП, ранее ключи ЭЦП можно было получить как онлайн, так и при обращении в ЦОН. Теперь процедура полностью переведена в онлайн-формат.
Как получить ЭЦП онлайн:
- зайдите на портал egov.kz или pki.gov.kz;
- подайте онлайн-заявку;
- пройдите биометрическую идентификацию - система распознает ваше лицо через камеру.
Если личность подтверждена успешно, ключ ЭЦП выдается сразу же онлайн, без участия сотрудников ЦОНа. Если система не смогла провести идентификацию - например, в случае отсутствия фото в базе или технической ошибки - пользователю предоставляется возможность повторить попытку. Система допускает до пяти попыток биометрической проверки. Только после этого открывается возможность подать заявку на получение ЭЦП через ЦОН и прохождения идентификации личности через оператора ЦОН с необходимым пакетом документов.
Без прохождения биометрии подача заявки в ЦОН у оператора невозможна. Оператор проверяет информацию по ИИН и при отсутствии пяти неуспешных попыток биометрии не сможет оказать услугу. Доступ к подаче через ЦОН открывается автоматически только после исчерпания всех онлайн-попыток", - отметили в пресс-службе.
Для граждан, не имеющих доступа к интернету или к компьютеру, предусмотрена возможность прохождения биометрии в зонах самообслуживания ЦОН. Если пользователь успешно проходит идентификацию на месте, ключи выдаются онлайн без участия оператора ЦОНа.
Напомним, казахстанцы могут подписывать трудовой договор дистанционно за пять минут.
04.08.2025, 22:09 174951
Двух сбежавших воспитанниц детдома нашли в Алматинской области
Девушки доставлены в управление полиции
Алматы. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Двух сбежавших воспитанниц одного из детских домов Алматы нашли Алматинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
Сотрудниками криминальной полиции Алматы найдены две несовершеннолетние воспитанницы одного из детских учреждений города, которые накануне самовольно покинули место проживания. В ходе оперативно-розыскных мероприятий девушки были обнаружены на территории Алматинской области", - заявили в департаменте.
По информации пресс-службы, в настоящее время девушки доставлены в управление полиции Бостандыкского района для выяснения всех обстоятельств ухода.
Ранее информацию о розыске двух воспитанниц детского дома № 1 разместили в Instagram волонтеры Алматы Lider.kz. Сообщается, что девочки ушли из детского дома 18 июля 2025 года.
Напомним, в марте 2025 года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашыле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашыле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.
21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1.
История с принудительным выселением воспитанников детского дома №1 в Алматы вызвала широкий общественный резонанс.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.
04.08.2025, 09:57 210416
В Алматы разыскивают двух воспитанниц детского дома
Алматы. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Информацию о розыске двух воспитанниц детского дома № 1 разместили в Instagram волонтеры Алматы Lider.kz. Сообщается, что девочки ушли из детского дома 18 июля 2025 года.
В департаменте полиции Алматы проинформировали, что в настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление их местонахождения.
По факту самовольного ухода двух воспитанниц одного из детских учреждений города управлением полиции Бостандыкского района возбуждено розыскное дело. Ранее несовершеннолетние неоднократно покидали учреждение и каждый раз устанавливались и возвращались силами сотрудников полиции. Обеспечение безопасности детей является приоритетом", - сообщили в полиции Алматы.
По данным департамента, по аналогичным случаям ранее с руководством учреждения уже проводилась профилактическая и разъяснительная работа, в том числе о необходимости усиления контроля за воспитанниками.
Напомним, в марте 2025 года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашыле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашыле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.
21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1.
История с принудительным выселением воспитанников детского дома №1 в Алматы вызвала широкий общественный резонанс.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.
02.08.2025, 10:21 302016
В Казахстане полицейские разъяснили норму закона о запрете закрытия лица в общественных местах
Алматы. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы полицейские проводят разъяснительную кампанию по новым поправкам в законодательство, касающимся запрета на ношение одежды, затрудняющей визуальное распознавание лица в общественных местах, сообщает Polisia.kz.
Основной целью нововведений является обеспечение возможности быстрой и точной идентификации личности. Под ограничение подпадают лишь те элементы одежды, которые полностью скрывают лицо - балаклавы, маски, никабы. При этом законом предусмотрены обоснованные исключения: по состоянию здоровья, при неблагоприятных погодных условиях, исполнении служебных обязанностей, а также при участии в массовых мероприятиях", - пояснил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции города Алматы Серик Шумаев.
В полиции подчеркивают, что информационно-разъяснительная работа среди населения будет продолжена. Все предпринимаемые меры реализуются строго в рамках действующего законодательства с соблюдением прав и свобод граждан, включая свободу вероисповедания.
Напомним, норма о запрете на ношение одежды, скрывающей лицо, вошла в закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел".
