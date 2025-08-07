К концу года в Алматы будет обеспечено полное освещение всех улиц

Рассказать друзьям

Алматы. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На совещании под председательством акима Алматы Дархана Сатыбалды был представлен проект светового мастер-плана Алматы, сообщает пресс-служба городского акимата.





Документ охватывает все части города и ключевые транспортные маршруты и направлен на создание единой системы наружного и архитектурного освещения, отвечающей современным требованиям безопасности, энергоэффективности и визуального восприятия.





Сейчас мы привлекаем опытных специалистов из разных стран. Сам буду лично контролировать ход работ, в том числе выезжать на объекты в вечернее время - только так можно понять, как освещение реально работает для горожан", - подчеркнул Дархан Сатыбалды.





Аким отметил, что световой мастер-план рассматривается как системное решение, которое объединит архитектуру, безопасность и современные технологии. При этом особое внимание должно быть уделено соответствию международным стандартам и сохранению уникального облика Алматы.





Проект светового мастер-плана разрабатывается при участии ТОО "Atlas Global KZ" с учетом международного опыта, включая практики городов Москвы, Лондона, Леона, Сеула, Измира, и с адаптацией к особенностям Алматы.





Документ предусматривает внедрение системы распределения освещения улиц и общественных пространств, развитие архитектурного и событийного освещения, снижение уровня светового загрязнения, интеграцию наружного освещения в систему "умного города", а также особое внимание к обеспечению безопасности в темное время суток, особенно для женщин, детей и маломобильных граждан.





Согласно представленному плану, к концу 2025 года в Алматы будет обеспечено полное освещение всех городских улиц. Это позволит не только повысить уровень безопасности в темное время суток, но и создать условия для активной городской жизни вечером - развития туризма, работы кафе, магазинов и других сфер малого бизнеса.