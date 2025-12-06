Глава МИД Казахстана предложил австрийским компаниям реализовать новые проекты в различных отраслях экономикиГлава МИД Казахстана предложил австрийским компаниям реализовать новые проекты в различных отраслях экономики
05.12.2025, 12:30 61416
Неизвестные пожарили курицу на Вечном огне в Восточно-Казахстанской области
Фото: telegram/HALYQSTAN
Рассказать друзьям
Риддер. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Неизвестные пожарили курицу на Вечном огне в городе Риддере Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент агентства.
Информация об инцидент распространилась в Сети. По данным телеграмм-паблика HALYQSTAN, куски кур на краю золотой звезды рано утром обнаружила местная жительница.
Жители города Риддера в Восточном Казахстане возмущены до предела - в людях не осталось ничего святого, раз кому-то пришло в голову воспользоваться Вечным огнем, чтобы приготовить там курицу", - говорится в сообщении.
В департамента полиции Восточно-Казахстанской области прокомментировали информацию.
Факт осквернения зарегистрирован в отделе полиции города Риддера. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных и процессуальных мероприятий, направленных на установление личности правонарушителей и их неизбежное привлечение к ответственности. Сотрудники полиции отрабатывают прилегающие районы, изучают записи систем видеонаблюдения, устанавливают и опрашивают очевидцев", - заявили в пресс-службе.
Стоит отметить, что начале 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм.
Как сообщалось ранее, в Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай.
В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы на территории сакских курганов устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.
В Астане нарушителей оштрафовали на более чем 17,8 млн тенге за вандализм в 2024 году.
новости по теме
05.12.2025, 11:51 64506
Студентку одного из колледжей жестоко избили в Алматы
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Студентку одного из колледжей в городе Алматы жестоко избили, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
По данному заявлению были приняты незамедлительные меры. Установлены все участницы конфликта, вместе с родителями доставлены в отдел полиции. В настоящее время проводятся все предусмотренные законодательством процессуальные действия, по завершении которых будет дана квалификация их действиям", - заявили в пресс-службе.
В полиции заверили, что материалы будут вынесены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Сотрудники ювенальной полиции проводят комплекс мероприятий, в том числе меры административного воздействия в отношении родителей. Виновные несовершеннолетние будут поставлены на профилактический учет. Департамент полиции держит ситуацию на особом контроле и принимает принципиальные меры по пресечению правонарушений среди несовершеннолетних", - добавили в ДП.
Ранее информация о жестоком избиении девушки появилась в Сети. По словам сестры пострадавшей, девушка сейчас находится в больнице.
На данный момент она находится в первой детской больнице города с сотрясением головного мозга, ухудшилось зрение на правый глаз, находясь в больнице, несколько раз потеряла сознание. Ребенка били, пинали, исцарапали лицо", - сообщила она на своей странице.
Ранее сообщалось, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых в том числе несовершеннолетними.
В Алматинской области школьник погиб после жестокого избиения.
В октябре несколько человек жестоко избили 18-летнего парня в Алматы.
В сентябре школьник скончался после драки в школьном туалете в Жамбылской области. В этом же регионе подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
В ЗКО конфликт между школьниками закончился ножевым ранением.
В конце сентября в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
В начале октября в Актюбинской области вынесли приговор подросткам по делу о гибели девятиклассника.
Весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей в Алматы. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень полностью ослеп на один глаз.
04.12.2025, 17:07 88486
Житель Карагандинской области получил 18 лет за убийство с особой жестокостью
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Караганда. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области назначил подсудимому 18 лет лишения свободы за убийство, совершенное с особой жестокостью, сообщили в пресс-службе суда.
Установлено, что вечером 25 июня 2025 года между С., находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его гражданской супругой Б. в их квартире возник конфликт. Далее С., продолжая конфликт, взял кухонный нож и нанес Б. множественные ножевые ранения в область щеки, губ, а также головы, после чего покинул место совершения преступления. Б. была доставлена в больницу, где от полученных ножевых ранений скончалась. Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы, все ранения Б. причинены ей прижизненно", - проинформировали в суде.
Как отметили в пресс-службе, вина С. подтверждается показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела.
Отягчающим уголовную ответственность и наказание С. судом признано совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.
Приговором суда С. признан виновным по статье "Убийство с особой жестокостью", и ему назначено 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Актюбинской области отказ угостить сигаретой обернулся убийством.
04.12.2025, 12:26 101726
Оборот свыше $7 млн: в Шымкенте выявили международную наркосеть
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Шымкент. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте выявили международную наркосеть, действовавшую через Telegram, сообщил на своей странице в Сети генеральный прокурор страны Берик Асылов.
По его словам, участвовало в преступной схеме более 300 лиц.
Только по транзакциям двух фигурантов установлен оборот свыше 7 млн долларов. Задержано 24 человека, среди них граждане России, Узбекистана и Афганистана. Арестовано имущество на сумму более 500 млн тенге. Деньги проходили через банковские карты дропперов и нелицензированные криптобиржи. Конечные получатели криптовалют - граждане иностранных государств. Также в ходе следствия на территории Шымкента были обнаружены и ликвидированы две нарколаборатории", - заявил генпрокурор.
В частности, в них изъято:
- 6,1 кг готового мефедрона;
- 330 граммов фасованного наркотика, предназначенного к продаже;
- 2,1 тонны прекурсоров;
- комплекты лабораторного оборудования, обеспечивавшие производство наркотиков.
Также следственно-оперативными группами под руководством спецпрокуроров Улытауской и Мангистауской областей удалось раскрыть деятельность двух разветвленных сетей наркоторговцев, использующих социальные сети для сбыта синтетических наркотиков.
В Улытауской области пресечена работа Telegram-наркомагазина (...) Арестованы 6 фигурантов, в доход государства обращены более 3,2 миллиарда тенге, включая цифровые активы, криптовалютные кошельки и иные ценности", - сообщил Асылов.
Кроме того, в Мангистау удалось пресечь деятельность наркомагазина.
В момент сдачи в банк наличных денежных средств от наркосбыта спецпрокурором совместно с сотрудниками ДЭР и ДП области с выездом в г. Шымкент были изъяты 1 млрд 155 млн тенге и 176 тысяч долларов (...) Судом наложен арест на поступившие от наркобизнеса 1 млрд тенге на банковский счет одного ИП и криптокошелек с 734 228 долларами", - добавил он.
Ранее КНБ Казахстана ликвидировал шесть каналов поставки наркотиков. Из незаконного оборота изъято 622 кг наркотиков, в том числе психотропные вещества, гашиш и марихуана.
04.12.2025, 11:12 104571
Ущерб на 110 млн тенге: в Актюбинской области экс-главу авиаремонтного завода подозревают в хищении
Уголовное дело направлено в суд
Рассказать друзьям
Актобе. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Актюбинской области окончено расследование в отношении бывшего руководителя АО "Авиаремонтный завод № 406 ГА" по факту хищения бюджетных средств, сообщили в пресс-службе ведомства.
Подозреваемый, используя свое служебное положение, организовал схему незаконного списания товарно-материальных ценностей, предназначенных для ремонта воздушных судов. Фиктивное приобретение агрегатов и комплектующих частей вертолетов МИ-2, самолетов АН-2 и двигателей осуществлялось через подконтрольные фирмы. В документации завода агрегаты отражались как выданные со склада и установленные на авиационную технику при капитальном ремонте, хотя фактически не применялись. Впоследствии утверждались акты списания запасов, формально подтверждающие их использование", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что ущерб государству составил 110 млн тенге. С санкции суда наложен арест на две квартиры и земельный участок подозреваемого.
Уголовное дело направлено в суд. Иная информация разглашению не подлежит.
03.12.2025, 14:09 133121
Руководство Озенского машиностроительного завода подозревают в незаконном сборе средств граждан под видом долевого строительства
Рассказать друзьям
Жанаозен. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области завершено расследование в отношении руководства ТОО "Озенский машиностроительный завод", подозреваемого в незаконном привлечении более 303 млн тенге под видом долевого строительства жилого комплекса в Жанаозене.
По данным АФМ, в течение двух лет компания возводила жилой комплекс Astana Rich Village в городе Жанаозене без необходимых разрешительных документов, проектно-сметной документации, государственной экспертизы и авторского надзора.
Чтобы привлечь средства граждан, подозреваемые размещали на различных интернет-ресурсах рекламу о продаже квартир по заниженной стоимости. В итоге с 23 людьми были заключены фиктивные предварительные договоры купли-продажи. Общая сумма незаконно собранных средств превысила 303 млн тенге.
Как установлено следствием, деньги обналичивались из кассы предприятия под видом закупа строительных материалов, однако фактически тратились на личные нужды руководства. Само строительство жилого дома так и не было завершено.
Для защиты прав пострадавших дольщиков с санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых - жилой дом, квартиру, две автомашины и три земельных участка. Один из фигурантов дела заключен под стражу, второй находится под залогом.
Иная информация разглашению не подлежит.
Напомним, что в Актюбинской области дольщики потеряли 6,1 млрд тенге из-за недобросовестных застройщиков.
В сентябре в Казахстане вступили в силу изменения в законодательство о долевом участии в строительстве.
03.12.2025, 13:43 134331
В Актюбинской области отказ угостить сигаретой обернулся убийством
Подсудимый приговорен к 20 годам тюрьмы
Рассказать друзьям
Актобе. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве, совершенном на почве внезапного конфликта в парке.
Следствием и судом установлено, что потерпевший, находясь в парке, обратился к проходившему мимо мужчине с просьбой дать сигарету. Подсудимый отказал, что привело к словесному конфликту. Во время ссоры подсудимый достал из кармана нож и нанес потерпевшему шесть ударов. Позже мужчина скончался в больнице.
При назначении наказания суд учел как смягчающее обстоятельство наличие у подсудимого малолетних детей. Однако отягчающим фактором был признан опасный рецидив преступления. Присяжные единогласно признали подсудимого виновным, суд назначил ему 20 лет лишения свободы.
Приговор не вступил в законную силу.
02.12.2025, 13:37 171066
В Жамбылской области 14-летняя девочка с инвалидностью забеременела после изнасилования
Подозреваемый задержан
Рассказать друзьям
Тараз. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области мать девочки с инвалидностью заявила о беременности своей 14-летней дочери после неоднократного похищения и изнасилования.
Информация о неоднократном "похищении и изнасиловании" 14-летней девочки с инвалидностью в Кордайском районе появилась в Telegram-канале Egov.press.
Мать пострадавшей заявила, что после изнасилования девочка забеременела.
По заявлению матери о противоправных действиях в отношении ее несовершеннолетней дочери полицией незамедлительно начато досудебное расследование. Подозреваемый был оперативно установлен и доставлен в отдел полиции", - сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.
В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий. Проверяются доводы всех участников уголовного процесса, осуществляется сбор доказательств.
Органы следствия тщательно устанавливают и изучают все обстоятельства дела. По итогам полного и всестороннего расследования будет принято законное и обоснованное процессуальное решение. Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.
Напомним, в Мангистауской области известного видеографа задержали по подозрению в насилии над ребенком. В ЗКО в отношении сельского акимата возбуждено дело по статье "Халатность" после изнасилования 10-летней школьницы. Над ребенком надругались, когда она возвращалась домой через рощу. Еще задолго до трагедии родители школьников просили местные власти привести в порядок дорогу, проходящую через рощу, по которой дети идут в школу.
02.12.2025, 12:41 122476
В Астане блогера задержали после резонансного видео с оскорблениями родителей особенных детей
Возбуждено административное производство
Рассказать друзьям
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане блогера задержали после резонансного видео, содержащего непристойные и оскорбительные высказывания по отношению к родителям особенных детей, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции.
Возбуждено административное производство. Автор публикации задержана и доставлена в отдел полиции. По факту мелкого хулиганства собраны материалы, которые будут направлены в суд для принятия решения", - заявили в пресс-службе.
Между тем в Семее стендап-блогера арестовали за нецензурную брань во время выступления, сообщает пресс-служба ДП Абайской области.
Видео с мероприятия было распространено в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс. Полицейские, изучив опубликованную запись, привлекли нарушителя к административной ответственности за использование нецензурной брани в общественном месте. По итогам рассмотрения административного материала суд признал его виновным и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток", - добавили в ДП.
Ранее участника любительских боев арестовали после скандального видео.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
06.12.2025, 10:34 06.12.2025, 11:145571В Алматы ожидаются снег и похолодание 06.12.2025, 11:412466Генпрокуратура РК предупредила о новой схеме интернет-мошенничества 06.12.2025, 11:042246Токаев поздравил президента Финляндии 06.12.2025, 11:53281Президенты Казахстана и Кыргызстана провели телефонный разговор 04.12.2025, 11:12434411Перечень социально значимых продтоваров расширят в Казахстане 04.12.2025, 15:52408076В Казахстане запустили петицию о пересмотре территорий под игорный бизнес в Бурабае 04.12.2025, 19:17389176Казахстанский фильм "Луч надежды" показали на кинофестивале ЮНЕСКО в Международный день инвалидов 04.12.2025, 20:01385146Сильных землетрясений в Алматы не ожидается - МЧС 05.12.2025, 11:11290636Безвизовый срок: правила пребывания казахстанцев в Кыргызстане изменились 24.11.2025, 17:29527471Как казахстанцы будут отдыхать в декабре и на Новый год 24.11.2025, 15:50445591Ушла из жизни актриса Валентина Шарыкина 04.12.2025, 11:12434411Перечень социально значимых продтоваров расширят в Казахстане 25.11.2025, 16:40431911В Казахстане изменились правила вырубки деревьев в населенных пунктах 11.11.2025, 15:05430726Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?