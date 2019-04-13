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Карагандинцы отмечают 120-летие великого учёного Каныша Сатпаева

12.04.2019, 16:37 4942
Караганда. 12 апреля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области стартовали торжества, посвящённые 120-летию со дня рождения выдающегося учёного Каныша Сатпаева - первого академика Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.
 
12 апреля карагандинские учёные и общественники почтили память великого геолога, одного из основателей советской металлогенической науки. В Караганде возле памятника Канышу Сатпаеву на привокзальной площади состоялся митинг. В нём приняли участие земляки выдающегося учёного. 
 
Участники митинга возложили цветы к памятнику. В своих выступлениях они говорили о заслугах великого сына казахского народа, гения казахской земли. Звучали стихи собственного сочинения, посвящённые Сатпаеву. 
 

Наследие Каныша Сатпаева нужно передавать из поколения в поколение. Он не просто гениальный учёный, великий геолог, раскрывший тайны земных недр. Его жизненный путь - пример беззаветного служения Родине. Он оставался верным своему делу, науке, даже несмотря на гонения и преследования. Сына казахского народа помнят и чтят в России - в Москве и Томске", - отметил учёный Арстан Газалиев, академик Национальной академии наук РК.

 
Собравшиеся вспоминали о битве Сатпаева за Большой Жезказган и рассказывали легенды. Одна из таких историй посвящена встрече Каныша Сатпаева с Уинстоном Черчиллем на приёме в Англии в 1947 году. Черчилль, заметив среди делегации Верховного Совета СССР статного казаха, поинтересовался: "Все казахи такие высокие?" "Среди казахов я, пожалуй, самый маленький, - ответил Сатпаев. - Мой народ выше меня".
 
В Сатпаеве Карагандинской области широко празднуют 120-летие великого деятеля. Сегодня здесь возложили цветы к памятнику на площади горняков. На площади шахтёрской славы посадили деревья. Во Дворце горняков имени Ш. Дильдебаева открылась передвижная выставка по горному делу. Здесь же состоялись торжественное собрание, представление театральной пьесы и показ короткометражного фильма о жизни и деятельности Каныша Сатпаева. 
 
Программа продолжится большим концертом на открытой городской эстраде. К юбилейной дате приурочены крупные соревнования. 14 апреля в Сатпаеве пройдёт веломарафон с участием более 400 человек. 27-30 марта состоится международный турнир по дзюдо. 
 
Каныш Сатпаев (1899-1964) - учёный-геолог, общественный деятель, мыслитель, доктор геолого-минералогических наук, профессор, первый президент АН КазССР, академик АН СССР, АН КазССР. Родился 12 апреля 1899 года в Павлодарском уезде Семипалатинской области (ныне поселок Тендик Баянаульского района Павлодарской области). В 1926 году К. Сатпаев успешно окончил Томский технологический институт и стал первым казахом с дипломом горного инженера-геолога. После этого был направлен в распоряжение Центрального Совета народного хозяйства. Лауреат Государственной (1942) и Ленинской (1958) премий. К. Сатпаев открыл Улутау-Джезказганское месторождение меди. Его именем названы город в Карагандинской области, Институт геологических наук Академии наук РК, Жезказганский горно-металлургический комбинат, улицы и учебные заведения в городах и посёлках Казахстана. Имя выдающегося учёного увековечено даже в названии малой планеты в созвездии Тельца, ледника и горной вершины Джунгарского Алатау. Имеются минерал сатпаевит, сорт гладиолуса "Академик Сатпаев", астероид его имени. 
 
К 100-летию со дня рождения К. Сатпаева Национальным банком РК была выпущена памятная монета номиналом 20 тенге. В Томске бюст К. Сатпаеву установлен на Аллее геологов.
 

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