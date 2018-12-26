Каша, бутерброд, фрукты - для столичных школьников разработали новое меню

Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - Управление образования Астаны совместно с родителями и поставщиками питания разработало новое меню, в котором учтены предложения Казахской академии питания и определен перечень запрещенных продуктов, передает Kazakhstan Today.

"В обновленном меню предусмотрено, что детям, которые учатся с утра, будет предоставлен полноценный завтрак, а тем, кто питается после 10.00 - обеденное меню", - сообщил руководитель управления образования Астаны Ануар Жангозин.

"К примеру, рисовая каша на молоке, бутерброд с маслом и сыром, фрукты - яблоко или груша, чай с сахаром, это то, что с утра. После 10 часов - котлета говяжья, гарнир - макароны, яблоко и чай с сахаром, хлеб", - добавил он.

Бюджет будет составлять 355 тенге на одного ребенка в день, пишет официальный сайт акимата Астаны.

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