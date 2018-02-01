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Казахстан входит в группу стран с низкой распространенностью ВИЧ-инфекции01.02.2018
  • Фото: Zozh74.ru
Общество  16:29

Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - В мировом рейтинге глобальной конкурентоспособности Казахстан входит в группу стран с низкой распространенностью ВИЧ-инфекции, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в Казахстане показатель распространенности ВИЧ-инфекции в глобальном индексе конкурентоспособности (ГИК) составляет 0,2% среди населения в возрасте 15 - 49 лет, при среднемировом - 1,6%, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

"За последние пять лет в стране при увеличении тестирования населения в два с половиной раза снизились темпы прироста новых случаев ВИЧ-инфекции в три раза. За последние десять лет смертность людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), сократилась в 2,6 раза. Другим достижением службы СПИД за последнее десятилетие стало снижение уровня передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку в четыре раза. Эти тенденции демонстрирует эффективность ответных мер государства на сдерживание распространения ВИЧ-инфекции", - проинформировали в ведомстве.

В Минздраве считают, что сегодня о ВИЧ-инфекции нужно говорить как о хроническом инфекционном заболевании, распространение которого зависит в том числе от поведения. Поэтому чрезвычайно актуальным является повышение уровня знаний о путях передачи ВИЧ-инфекции, владения достоверной информацией, понимания отсутствия влияния на ведение бизнеса ВИЧ и, как следствие, снижение стигмы в отношении ЛЖВ среди руководителей бизнес-структур всех уровней.

"В Казахстане тестирование и лечение на ВИЧ-инфекцию для граждан бесплатное, осуществляется за счет государства. За последние десять лет охват тестированием на ВИЧ-инфекцию увеличился в два с половиной раза. Если в 2006 году тест сдали 1,2 млн казахстанцев, то по итогам 2017 года этот показатель составил 2,9 млн. Таким образом, сегодня каждый шестой казахстанец знает свой ВИЧ-статус. ВИЧ-инфекция, как социально-значимое заболевание лечится в рамках гарантированного объема медицинской помощи и полностью финансируется государством. Существуют антиретровирусные препараты, которые замедляют размножение вируса в организме человека. Благодаря им, люди, живущие с ВИЧ, могут учиться, работать, рожать здоровых детей, жить полноценной жизнью. Они не могут передать вирус своим коллегам и не представляют опасности для коллектива. ВИЧ не передается контактно-бытовым путем, через воздух, при рукопожатиях, кашле, посещении общественных мест", - напомнили в ведомстве.
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