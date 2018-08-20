Казахстанцев выселяют из элитной гостиницы в Батуми

Батуми. 20 августа. Kazakhstan Today - Казахстанцы оказались в числе туристов, которых в срочном порядке выселяют из элитной гостиницы грузинского Батуми, передает Kazakhstan Today.

"300 отдыхающих вынуждены покинуть уже оплаченные номера из-за постановления суда. В отеле не соблюдены правила пожарной безопасности, из-за чего там может повториться прошлогодняя трагедия, когда в результате возгорания погибли 11 человек. По судебному постановлению приостановлена работа отеля на неопределенный срок", - сообщает телеканал 24.kz .

По заключению экспертов, главная причина закрытия отеля - отсутствие системы дымоудаления. Поэтому в случае пожара высок риск гибели постояльцев. Так и произошло 24 ноября прошлого года. В результате возгорания огонь распространился молниеносно. Тогда трагедия унесла жизни 11 человек.

"Мы активно сотрудничаем с ее владельцами и уже выразили готовность помочь им в решении проблемы: дадим необходимые рекомендации и разумные сроки. Но пока хоть на один процент существует риск для здоровья и жизни отдыхающих и персонала, гостиница не заработает", - сказал сотрудник службы по ЧС Леван Маисурадзе.

Администрация гостиницы знала о решении суда еще в июле. Однако менеджеры продолжали принимать клиентов. В конфликт вмешался местный Департамент туризма. Его сотрудники делают всё, чтобы посетители были размещены в другие гостиницы города Батуми с минимальными неудобствами. По их словам, этот факт никак не отразится на туристическом имидже страны, ведь эти меры приняты исключительно в целях самих отдыхающих.

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