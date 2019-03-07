Казахстанские авиакомпании увеличили число авиарейсов в новогодние дни

Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - Казахстанские авиакомпании увеличили число и емкость авиарейсов в новогодние дни, передает Kazakhstan Today.





Как сообщили в Комитете гражданской авиации, авиакомпания "Эйр Астана" организовала дополнительные рейсы по внутренним маршрутам: Астана - Усть-Каменогорск - Астана, Астана - Шымкент - Астана, Алматы - Астана - Алматы, Алматы - Актау - Алматы, Алматы - Шымкент - Алматы. По международным: Астана - Бангкок - Астана.





Авиакомпания "SCAT" организовала дополнительные внутренние рейсы: Алматы - Петропавловск - Алматы, Алматы - Актау - Алматы, Актау - Алматы - Актау, Астана - Актау - Астана, Астана - Талдыкорган - Астана.





По информации КГА, в сфере гражданской авиации в текущем году сохраняются положительные темпы роста. За 11 месяцев 2018 года авиакомпаниями Казаxстана перевезено 7,3 млн человек, что на 7% больше показателя аналогичного периода 2017 года (6,8 млн человек).





За январь - ноябрь текущего года количество транзитных авиапассажиров составило 810 тыс. человек, что на 40% больше показателя прошлого года (2017 год - 578 тыс.), и до конца года ожидается достижения свыше 900 тыс. транзитных авиапассажиров.





Также сообщается, что аэропортами РК обслужено 13,2 млн человек, что на 6% больше показателя аналогичного периода 2017 года (12,5 млн человек).





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