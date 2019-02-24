Казахстанские онкологи разъяснили информацию о вакцинации девочек от ВПЧ

Астана. 23 января. Kazakhstan Today - Пресс-служба Казахского НИИ онкологии и радиологии Министерства здравоохранения РК разъяснило информацию о вакцинации девочек от вируса папилломы человека (ВПЧ), передает Kazakhstan Today.





21 января 2019 года в ряде казахстанских СМИ была распространена информация о том, что якобы с 2020 года "прививка против рака шейки матки станет обязательной в Казахстане". СМИ были неверно интерпретированы слова главного онколога МЗ РК, председателя правления "КазНИИ онкологии и радиологии" Диляры Кайдаровой. Поясняем, что вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ), то есть вируса, который вызывает рак шейки матки, пока только планируется и обсуждается. Эта прививка не внесена в Календарь прививок Казахстана. Также поясняем, что данная прививка не будет обязательной для всех. Если вакцинацию девочек от ВПЧ введут, то она будет проходить только с добровольного письменного информированного согласия родителей. Также отметим, что ВОЗ рекомендует проведение вакцинации от ВПЧ подросткам, 9-13 лет двукратно (по 1 дозе) с интервалом 6-12 месяцев", - сообщает пресс-служба.





Ежегодно в Казахстане выявляется около 1700 случаев рака шейки матки, то есть в среднем по 5 новых случаев в день. До 600 женщин в стране ежегодно умирает от этой болезни.





Рак шейки матки - это единственное онкологическое заболевание, которое можно предупредить с помощью прививки от ВПЧ. В настоящее время уже 86 стран включили вакцину против вируса папилломы человека в свою национальную программу иммунизации. В числе этих стран США, Канада, Австралия, Бразилия, Венесуэла, Великобритания и другие страны Евросоюза. В 16 странах прививают как девочек, так и мальчиков. По данным ВОЗ, вакцина зарекомендовала себя как безопасный и не имеющий противопоказаний препарат.





Американское онкологическое общество (ACS), Консультативный комитет по вопросам иммунизации (ACIP) Центра по контролю заболеваемости и профилактике США (CDC) рекомендует проведение вакцинации против ВПЧ всем девочкам и мальчикам до начала сексуальной жизни. При этом вакцина может вводиться параллельно с другими рутинными для этой возрастной группы вакцинами, например, от столбняка, дифтерии и коклюша или менингококковой инфекции.





Немецкий ученый Харальд Хаузен (Harald zur Hausen) доказал, что рак шейки матки - второй по распространённости среди женщин - вызывается онкогенным вирусом папилломы человека (ВПЧ), за что в 2008 году получил Нобелевскую премию.





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