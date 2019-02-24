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Казахстанские пограничники изъяли у гражданина России карабин с патронами

05.02.2019, 12:51 10060
Уральск. 5 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанские пограничники изъяли у гражданина России карабин с патронами, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК, в подразделении пограничного контроля "Сырым авто" Уральского пограничного отряда задержан 43-летний гражданин Российской Федерации, следовавший на автомашине "Lexus" в направлении из РК в РФ. 
 
"При досмотре автомобиля (в чехле, в багажном отделении) обнаружен карабин марки "BLASER R-8" и к нему 25 патронов 30-06 калибра. Задержанный гражданин с оружием передан в органы внутренних дел Байтерекского района", - проинформировали в ведомстве.
 

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