Уральск. 5 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанские пограничники изъяли у гражданина России карабин с патронами, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК, в подразделении пограничного контроля "Сырым авто" Уральского пограничного отряда задержан 43-летний гражданин Российской Федерации, следовавший на автомашине "Lexus" в направлении из РК в РФ.

"При досмотре автомобиля (в чехле, в багажном отделении) обнаружен карабин марки "BLASER R-8" и к нему 25 патронов 30-06 калибра. Задержанный гражданин с оружием передан в органы внутренних дел Байтерекского района", - проинформировали в ведомстве.

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