Комитет охраны общественного здоровья выявил опасную пищевую продукцию, реализуемую в Казахстане

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан выявил опасную пищевую продукцию, реализуемую в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан в рамках проведения мониторинга безопасности продукции за январь текущего года выявил нарушения требований гигиенических нормативов и технических регламентов, в пробах пищевой продукции, поставляемой в Казахстан.





В частности, выявлено несоответствие по показателю общей микробной обсемененности в продукции следующих предприятий:





ООО "СПК Курников" (РФ) - в торговых объектах Атырауской области в пробах фарша из мяса птицы "Крестьянский", закупленных на складе - 9 (город Атырау, улица 1, строение 35), в магазине "Дамир" (город Атырау, мкр. Коктем, 16), и в магазине "Аружан" (город Кульсары, 5 участок);

ЗАО "Ставропольский бройлер" (РФ) - в пробе голени цыпленка-бройлера "Благояр", закупленного в магазине "Дамир" (Атырауская область, Атырау, микрорайон Коктем, 16);

ОАО "Ак-Сут" - в пробе сыра плавленого "Голландский", закупленной в продуктовом магазине ИП Арва С. А. (Жамбылская область, Кордайский район, село Масанчи, 32);

ЗАО "Инжавинская птицефабрика" - в пробе крыла цыпленка-бройлера "Благояр", закупленной в магазине "Бекарыс" (Атырауская область, село Миялы, улица Кунанбаева, 51);

ЗАО "Приосколье" - в пробе тушке цыпленка-бройлера, закупленной в магазине "Салем" (Атырауская область, село Индербор, улица Акжайык).

ООО "КДВ Яшкино" (РФ) - выявлено несоответствие по показателю общей микробной обсемененности и плесени в пробе мини-круассанов с клубничным джемом, закупленной в магазине "Полина" (Акмолинская области, Атбасарский район, город Атбасар, улица Женис, 136);

ИП "Алимбеков Б." (РК) - обнаружены бактерии группы кишечной палочки в пробе фарша из говядины, закупленной в магазине "Продукты плюс" (Алматинская область, Талдыкорган, улица Казахстанская, 104);

ООО ПКФ "Пикант" (РФ) - выявлен S. Aureus, в пробе рулета копчено-вареного "Гурман", закупленного на складе - 9 (Атырауская область, Атырау, улица 1, стр. 35);

ООО "ПИК" (РФ) - обнаружены дрожжи в пробе аналога икры зернистой "Старорусская", закупленной в магазине "Диар" (Атырауская область, Махамбетский район, село Махамбет, улица Есмагамбетова, 46);

ООО "Богородский мясоперерабатывающий комбинат" (РФ) - обнаружены бактерии группы кишечной палочки, превышение показателя общей микробной обсемененности в пробе пельменей говяжьих "Вкусно сытно", закупленной в магазине "Аэлита" (Атырауская область, Курмангазинский район, село Курмангазы).

"В настоящее время принимаются меры по изъятию опасной продукции с торговых объектов, а также принимаются меры административного характера в отношении реализаторов. При этом Комитетом проводится ряд противоэпидемических мероприятий, направленных на установление причин, способствующих возникновению нарушений. В случае обнаружения указанной несоответствующей продукции на прилавках магазинов можете письменно или по номеру 8 (7172) 74-27-04 обратиться в адрес Комитета и его территориальные департаменты (контактные данные ДООЗ каждого региона указаны на сайте kooz.dsm.gov.kz/ru в разделе территориальные департаменты)", - сообщили в ведомстве.

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