Крупный штраф грозит жительнице Кокшетау за ложное сообщение об убийстве соседки

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Крупный штраф грозит жительнице Кокшетау за ложное сообщение об убийстве соседки15.01.2018
Общество  17:55

Кокшетау. 15 января. Kazakhstan Today - За ложное сообщение об убийстве жительнице Кокшетау грозит штраф в размере 30 МРП (72 180 тенге), передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел 14 января. В дежурную часть управления внутренних дел Кокшетау поступило телефонное сообщение то том, что в одном из частных домов произошло убийство. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа УВД.

"Факт убийства не подтвердился. Стражи порядка задержали звонившую. Ею оказалась местная жительница, 1986 года рождения, ранее судимая за совершение имущественного преступления. Согласно результатам медицинского освидетельствования, нарушительница находилась в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. Как пояснила полицейским задержанная, по указанному адресу она проживает со своими знакомыми. 13 января вечером женщина уехала к своим друзьям, а вернулась домой лишь на следующий день. На этой почве между ней и ее соседкой начался словесный конфликт. По словам женщины, в отместку за упреки соседки, она позвонила в полицию и сообщила об убийстве", - рассказали в пресс-службе областного ДВД.


В настоящее время в отношении женщины составлен административный протокол по статье КоАП РК "Заведомо ложный вызов специальных служб", ей грозит штраф в размере 30 МРП.

Полицейские предупреждают, что заведомо ложные сообщения о правонарушениях и преступлениях влекут административную или уголовную ответственность.
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