Метель, ветер и туман: штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах РК

Нур-Султан. 5 октября. Kazakhstan Today - Казгидромет распространил штормовое предупреждение на 6 октября в пяти регионах Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В Карагандинской области 6 октября местами ожидается туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, местами до 15-20 метров в секунду, предупреждают синоптики.

В Костанайской области ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северо-западный, днем местами до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром также местами ожидается туман. Ветер западный, днем местами до 15-20 метров в секунду

В Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный, до 15-20, днем порывы до 25 метров в секунду.

В Шымкенте ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный, порывы до 15-20 метров в секунду.

Ночью на севере Кызылординской области ожидается заморозки до 3 градусов. Ветер северо-восточный местами до 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

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