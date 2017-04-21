Астана. 21 апреля. Kazakhstan Today - Министерство обороны РК прокомментировало закрытие воздушного пространства Астаны.
В ведомстве отметили, что со стороны Министерства обороны РК никаких запретов на использование воздушного пространства в районе аэродромов "Астана" и "Караганда" не производилось, передает Kazakhstan Today.
"Линия заданного пути маршрута военных воздушных судов не мешала схеме полетов при взлете и заходе гражданских авиалайнеров на посадку аэродрома "Астана". Вместе с тем решение о запрете вылетов гражданским воздушным судам до окончания тренировки принято диспетчером аэропорта Астана самостоятельно", - сообщает Минобороны.
В настоящее время даты тренировок военной авиации к параду и время введения кратковременных ограничений уточнены и включены в извещение об изменениях в аэронавигационной информации (NOTAM), что позволит авиакомпаниям своевременно скоординировать время вылетов и прилетов.
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