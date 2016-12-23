Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
23 декабря 2016
  • 05
  • :
  • 31
Все области
-3º Туман
днем -2º    ночью -6º
17:00
.
Aнонс

Мороз до 38 градусов ожидается в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях22.12.2016
Общество  21:28
Астана. 22 декабря. Kazakhstan Today - Мороз до 38 градусов ожидается в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях, говорится в штормовом предупреждении "Казгидромета".

"Ночью 24-25 декабря в Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях ожидается резкое понижение температуры, местами до 33-38 мороза. 24 декабря местами ожидается гололед", - предупреждают синоптики, передает Kazakhstan Today.

Ранее также сообщалось, что ночью 23-24 декабря в Кызылординской, ночью 24-25 декабря в Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областях ожидается резкое понижение температуры, местами до 20-25 мороза. Местами ожидается гололед.
Просмотров: 4195
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
22.12.2016   21:44
Движение ограничено на дорогах Жамбылской и Южно-Казахстанской областей
22.12.2016   21:28
Мороз до 38 градусов ожидается в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях
22.12.2016   20:25
Стартовала первая казахстанская лыжная экспедиция на Южный полюс
22.12.2016   18:46
Резкое понижение температуры до 25 градусов ожидается в южных регионах Казахстана
22.12.2016   18:10
Новый музей Алматы представляет весь спектр историко-культурного наследия региона
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика