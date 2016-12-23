Астана. 22 декабря. Kazakhstan Today - Мороз до 38 градусов ожидается в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях, говорится в штормовом предупреждении "Казгидромета".
"Ночью 24-25 декабря в Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях ожидается резкое понижение температуры, местами до 33-38 мороза. 24 декабря местами ожидается гололед", - предупреждают синоптики, передает Kazakhstan Today.
Ранее также сообщалось, что ночью 23-24 декабря в Кызылординской, ночью 24-25 декабря в Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областях ожидается резкое понижение температуры, местами до 20-25 мороза. Местами ожидается гололед.
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