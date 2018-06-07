Астана. 7 июня. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 7 июня ожидаются дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.

"На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, лишь на северо-востоке и юго-востоке ожидается погода без осадков. Местами ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на северо-западе республики возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, днем в Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области с пыльной бурей, в Костанайской области возможен град. Днем на большей части Алматинской, местами в Кызылординской, Карагандинской областях ожидается сильная жара. В Мангистауской, на большей части Атырауской, Кызылординской, местами Западно-Казахстанской, Актюбинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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