Астана. 4 февраля. Kazakhstan Today - 5-7 февраля 2019 года на большей части Казахстана ожидаются снегопады и похолодание, передает Kazakhstan Today.

"С атмосферными фронтами, смещающимися с районов Урала, и южным циклоном на большей части Казахстана ожидаются снегопады, метели, сильный порывистый ветер, в южных областях туман и гололед. Но после снегопадов на Казахстан будут распространяться арктические воздушные массы, связанные с отрогом антициклона, расположенного над Карским морем, которые и вызовут сильные морозы 35-45 градусов по Цельсию в северных, центральных и восточных областях республики", - сообщает РГП "Казгидромет".





По данным синоптиков, похолодание распространится и до южных областей, здесь температура воздуха местами понизится до минус 22-30 градусов по Цельсию.

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