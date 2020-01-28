На большей части Казахстана в понедельник ожидается снег

Нур-Султан. 27 января. Kazakhstan Today - В понедельник, 27 января, на большей части республики ожидается снег, передает Kazakhstan Today.

Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона, в связи с чем сохраняется неустойчивый характер погоды, местами по республике пройдут осадки, преимущественно в виде снега, на юге местами сильные осадки, на севере сильный снег. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра на севере и юге 30 метров в секунду и более", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидаются метель, местами гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами до 23-28 метров в секунду, в Акмолинской области порывы 30 метров в секунду и более.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем до 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду, в горных перевалах 30 метров в секунду и более.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду, днем до 23-28 метров в секунду, на юго-западе 30 метров в секунду и более.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра ночью до 15-20 метров в секунду, местами до 23-28 метров в секунду, днем местами 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, днем местами гололед, усиление ветра местами до 15-25 метров в секунду.

В Павлодарской, Карагандинской областях ожидаются местами метель, усиление ветра на большей части до 15-20 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду, в Карагандинской области местами туман, гололед.

В Кызылординской области местами ожидаются гололед, метель, усиление ветра на большей части до 15-20 метров в секунду, местами до 23 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются гололед, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области местами ожидаются туман, ночью гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области местами ожидаются гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, в районе Жаланашколя усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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