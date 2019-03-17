На большей части Казахстана в субботу ожидается ветреная погода, местами осадки

Алматы. 16 марта. Kazakhstan Today - В субботу на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, лишь на юго-востоке республики ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере - с низовой метелью, на юге - с пыльной бурей, сообщает "Казгидромет".

На большей части Северо-Казахстанской области, местами в Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем местами порывы 25 метров в секунду, местами низовая метель. В Кызылординской области местами ожидаются туман, пыльная буря, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. В Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Жамбылской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областях местами ожидается туман, в Атырауской, Актюбинской областях днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Западно-Казахстанской области - местами гололед. В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ожидается усиление ветра до18-23 метров в секунду, днем порывы 28 метров в секунду. В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра до15-20 метров в секунду, днем местами гроза. В Карагандинской области местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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