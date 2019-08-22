На большей части территории Казахстана ожидаются дожди

Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 21 августа ожидаются дожди, передает Kazakhstan Today.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, в центре, на востоке пройдут дожди, на севере местами сильные. Местами ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град, на севере ночью и утром туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях ожидаются шквал, местами возможен град, ночью и утром местами туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской, днем Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью в Павлодарской области ожидается туман.

Днем в Атырауской, Актюбинской, местами Мангистауской, Западно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, на большей части Карагандинской, местами в Жамбылской, Восточно-Казахстанской, на юге Актюбинской, северо-востоке Павлодарской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В трех областях объявлено штормовое предупреждение.

21 августа в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Ночью и утром местами туман. В Костанае 21 августа ожидаются гроза, ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду", - говорится в штормовом предупреждении.

Кроме того, днем 21 августа в Мангистауской области местами ожидается сильная жара, 38 градусов.

21 августа в Акмолинской области местами ожидаются сильный дождь, гроза, шквал, град, ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, 15-20 метров в секунду. Ночью и утром местами туман. В Кокшетау 21 августа ожидается гроза. Ночью и утром туман", - предупредили синоптики.

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