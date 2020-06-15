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На большей части территории Казахстана ожидаются дожди

14.06.2020, 10:14 11719
Алматы. 14 июня. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 14 июня 2020 года ожидаются дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.
 

На большей части территории Казахстана по-прежнему с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, лишь на юге и западе РК погода без осадков. Местами ожидается усиление ветра, на севере шквал, возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Северо-Казахстанской области ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью местами порывы 25 метров в секунду, гроза, шквал, возможен град. 
 
В Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. 
 
В Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром - гроза, град. 
 
В Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, днем в Атырауской, Актюбинской, Карагандинской областях ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Карагандинской, днем в Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях - гроза.
 
В Алматинской, Кызылординской, Атырауской областях, на западе Туркестанской, на юге Мангистауской, Актюбинской областей ожидается сильная жара.
 
В Атырауской, Кызылординской, Карагандинской областях, на большей части Актюбинской, Акмолинской, Павлодарской, Туркестанской, Жамбылской, на юге Западно-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, на западе Алматинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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