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На большей части территории Казахстана ожидаются дожди с грозами

01.09.2020, 08:34 5509
Нур-Султан. 1 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 1 сентября 2020 года ожидаются дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.
 

С прохождением фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды - местами пройдут дожди с грозами. Лишь на юге, юго-западе республики сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на севере возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются гроза, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Акмолинской области возможен град. 
 
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, туман.
 
В Карагандинской области, ночью в Павлодарской области местами ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду.
 
Днем в Жамбылской, Алматинской, Туркестанской областях местами ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман.
 
В Восточно-Казахстанской области местами - гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Кызылординской, Туркестанской областях, на большей части Жамбылской, Карагандинской, Атырауской областей, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, на севере Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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