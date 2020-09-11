На большей части территории Казахстана в четверг ожидается погода без осадков

Алматы. 10 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 10 сентября 2020 года ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

На большую часть территории РК будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков, лишь на западе и юге страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди, на западе с грозами. Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на западе шквал, возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской, Жамбылской областях, ночью в Кызылординской области, днем в Мангистауской, Атырауской, Карагандинской областях местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами шквал, возможен град.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях ночью и утром местами ожидается туман.

В Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях ночью местами ожидаются заморозки, 1-3 градуса, в Костанайской области ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки, 1-3 градуса.

В Атырауской области, на большей части Кызылординской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областей, местами в Туркестанской, Актюбинской областях, на западе Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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