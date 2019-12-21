Алматы. 20 декабря. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана в пятницу ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

"Погоду большей части республики по-прежнему будет определять Атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты, в связи с чем ожидаются осадки (снег, дождь). Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, на юго-востоке очень сильный ветер - 30 метров в секунду и более", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, на юго-западе области 30 метров в секунду и более.

В Кызылординской, Мангистауской областях ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, в Мангистауской области местами порывы 25 метров в секунду, местами ожидаются туман, гололед.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра до 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду.

В Акмолинской области местами ожидаются метель, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем местами гололед.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем 17-22 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области днем ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами туман, гололед, метель.

В Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях местами туман, гололед, метель, усиление ветра до 15-23 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гололед, метель, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Павлодарской области местами ожидаются метель, днем усиление ветра до 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду.

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